В Челябинске готовятся к открытию летние кинозалы. В прошлом году в городе работало сразу четыре открытых киноплощадки. Программа этого сезона пока уточняется, но уже известно, что в летнем театре парка Гагарина первый фильм покажут 27 мая. Все зависит от погоды, разумеется.
А уже 2 июня начнется ежегодный фестиваль уличного кино, в рамках которого крутят фильмы, снятые на Урале и про Урал.
Когда стартуют киносезоны в городском саду им. Пушкина и в Арт-сквере на набережной, пока неизвестно.
Напомним, несколько лет подряд в городских парках Челябинска показывают кино из золотой коллекции «Мосфильма», современные отечественные фильмы, артхаус и короткометражки.
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