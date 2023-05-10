Летний кинотеатр в челябинском парке им. Гагарина откроется 27 мая

Программа фильмов пока не составлена

В Челябинске готовятся к открытию летние кинозалы. В прошлом году в городе работало сразу четыре открытых киноплощадки. Программа этого сезона пока уточняется, но уже известно, что в летнем театре парка Гагарина первый фильм покажут 27 мая. Все зависит от погоды, разумеется.



А уже 2 июня начнется ежегодный фестиваль уличного кино, в рамках которого крутят фильмы, снятые на Урале и про Урал.



Когда стартуют киносезоны в городском саду им. Пушкина и в Арт-сквере на набережной, пока неизвестно.



Напомним, несколько лет подряд в городских парках Челябинска показывают кино из золотой коллекции «Мосфильма», современные отечественные фильмы, артхаус и короткометражки.

