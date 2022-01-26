В кинотеатрах Челябинской области покажут научно-популярный фильм об Аркаиме и древнейшей колеснице

Документальную картину сняли сотрудники федерального телеканала

С 29 января в кинотеатрах Челябинской области начнутся показы научно-популярного фильма «Аркаим. Колесница времени». В документальном фильме команда исследователей восстанавливает синташтинскую колесницу — ее нашли в Брединском районе на берегу реки Синташта. Ученые предполагают, что это может быть древнейшая колесница в мире.



В съемках участвовал археолог Андрей Епимахов, который работал на раскопках Аркаима и Синташты. Снимали фильм на Южном Урале, в Москве и Санкт-Петербурге.

Голосом фильма стал актер Сергей Пускепалис, ранее он был главным режиссером Магнитогорского драматического театра.

Премьера состоится 29 января. В прокат фильм выйдет в нескольких кинотеатрах области, после его покажут в эфире федерального телеканала «Моя планета».

Сама колесница уже восстановлена, она появится в зале челябинского аэропорта как экспонат.