В челябинском аэропорту установят копию синташтинской колесницы бронзового века

Ее фрагменты были найдены на Южном Урале

В челябинском аэропорту планируют поставить копию синташтинской колесницы эпохи бронзового века. Об этом рассказала учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер в эфире челябинской радиостанции.

Фрагменты колесницы и отпечаток колеса в грунте были найдены в Брединском районе на берегу реки Синташта. Находке более 4000 лет. После ее изучения ученые предположили, что первые колесницы в мире сконструировали не в Египте, а на Южном Урале.

В Челябинске древнюю конструкцию решили воссоздать. Проектом занимается археолог Иван Семьян — глава челябинского центра экспериментальной археологии «Археос». Получившийся в лаборатории экспонат поставят в зале аэропорта. Ранее его протестировали на фестивале «Археос»

«Люди, которые приезжают и уезжают, смогут увидеть колесницу и задаться вопросом: а почему в Челябинской области в аэропорту стоит колесница? Там установят небольшой экран, на котором будет идти сопровождающий ролик. Главное, чтобы люди задавали себе вопросы и искали на них ответы», — прокомментировала Ирина Текслер в эфире.

Напомним, что телеканал «Моя планета» снял фильм про историю синташтинской колесницы и эксперимент по ее воссозданию. 29 и 30 января фильм покажут в челябинских кинотеатрах.