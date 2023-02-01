В челябинском кинотеатре имени Пушкина 4 февраля премьера: на большом экране покажут документальный проект «Уральский Париж. Наследие победителей».
Фильм посвящен нагайбакам — малой народности Южного Урала, благодаря которой на карте нашей области появились европейские названия вроде Лейпцига, Парижа и Фершампенуаза. Казаки-нагайбаки участвовали в Отечественной войне 1812 года и прошли через всю Европу.
Документальным проектом занимается творческая группа телеканала «Моя планета». Экспедиция во главе с ведущим программы «Русский след» Алексеем Никулиным провела несколько съемочных дней на Южном Урале летом. Фильм снимался на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив.
Представлять документалку будут Алексей Никулин и Николай Табашников, директор телеканала «Моя планета».
Напомним, показ состоится 4 февраля в 14:00, вход на сеанс свободный. Возрастное ограничение фильма 6+.
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