В Челябинской области состоится премьера фильма об уральском Париже

Документальный проект будут представлять Николай Табашников и Алексей Никулин

В челябинском кинотеатре имени Пушкина 4 февраля премьера: на большом экране покажут документальный проект «Уральский Париж. Наследие победителей».



Фильм посвящен нагайбакам — малой народности Южного Урала, благодаря которой на карте нашей области появились европейские названия вроде Лейпцига, Парижа и Фершампенуаза. Казаки-нагайбаки участвовали в Отечественной войне 1812 года и прошли через всю Европу.



Документальным проектом занимается творческая группа телеканала «Моя планета». Экспедиция во главе с ведущим программы «Русский след» Алексеем Никулиным провела несколько съемочных дней на Южном Урале летом. Фильм снимался на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив.



Представлять документалку будут Алексей Никулин и Николай Табашников, директор телеканала «Моя планета».



Напомним, показ состоится 4 февраля в 14:00, вход на сеанс свободный. Возрастное ограничение фильма 6+.

