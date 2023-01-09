Билеты на фильм «Аватар: Путь воды» в Челябинске стоят 690 рублей

Но есть и дешевые утренние сеансы по 120 рублей

Уже в четверг, 12 января, в Челябинске покажут главную премьеру конца 2022 года — блокбастер «Аватар: Путь воды». Кинохит Джеймса Кэмерона, вопреки мировой ситуации, покажут на больших экранах в кинотеатрах по всей стране. Как это возможно? А все просто — на самом деле на экране будут демонстрировать российскую короткометражку (в каждом — какую-то свою), а «Аватар 2» является частью «предсеансного обслуживания». Таким образом, никакой официальной демонстрации фильма не идет и права киностудии не нарушаются.



Предпродажу на сеансы открыли в каникулы. В расписании КРК «Мегаполис» в день российской премьеры — одиннадцать сеансов с 10:00 и до 23:45 вечера. Четыре из них — в формате 3D. И за один билет на кино с объемной картинкой нужно заплатить 690 рублей. Утром и днем чуть дешевле — 410 рублей и 590 рублей. «Аватар 2» будут показывать перед трансляцией шестиминутного фильма «Три добрых дела». Короткометражка рассказывает о девушке, которую фея попросила сделать три добрых дела — помочь совершенно незнакомым людям. В одноименном кинотеатре в ТРК «Алмаз» сеансов еще больше — пятнадцать.



Для тех, кому формат 3D не принципиален, есть обычные сеансы в «Киномаксе» за 350 рублей (перед показом десятиминутного «Комментатора»), а в новом кинотеатре «Победа» утренний и вовсе стоит 120 рублей (какую короткометражку будут крутить здесь — не суть важно). Билеты еще есть!



Сеансов нового «Аватара» в к\т «Знамя» пока нет, а в киноцентре «Импульс» еще не опубликована афиша на 12 января.



Напомним, официальная премьера «Аватара 2» студии Walt Disney company состоялась 15 декабря. В России в это время начали готовить аудиторию к большому показу — на экраны вывели первую часть фильма, выпущенную в 2009 году. Первый «Аватар» установил рекорд по сборам, став самым кассовым фильмом в мире. Сиквел снимали почти десять лет, и премьера откладывалась несколько раз.