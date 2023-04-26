В Магнитогорске уличный художник превратил электрошкаф в тетрис

Михаил Котлованов разрисовал более 40 таких будок в городе

В Магнитогорске появились новые граффити — уличный электрошкаф превратился в популярную игрушку тетрис силами художника Михаила Котлованова.

Михаил давно и с любовью украшает город граффити. Делает памятные рисунки в честь праздников — 9 Мая, Дня города и не только. А в 2019-м задумал и реализовал амбициозный проект — разрисовал сразу 40 электрошкафов по всему городу.

Новая работа появилась на ул. Тевосяна, 2.

Буквально в начале апреля художник создал граффити с портретом космонавта Поповича, приурочив рисунок ко Дню космонавтики.