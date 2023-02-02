Школьники из Снежинска получили премии на 26-м итальянском международном конкурсе карикатуры Fax for Peace. На конкурс принимались работы, посвященные миру, толерантности, борьбе против любых форм дискриминации и расизма, защите прав человека.
Ученица четвертого класса школы № 135 Ксения Кудрявцева получила первую премию — ее работа открывает каталог конкурса 2021—2022 года. Еще двое учеников школы, Антон Елманов (4-й класс) и Виктория Устюгова (9-й класс) — отмечены дипломами.
Дети занимаются в снежинском клубе карикатуристов «Клюква».
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