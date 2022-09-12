В Челябинске назвали дату премьеры фильма «Братья Елькины»

Документальное кино об уральских революционерах готовили 2,5 года

18 сентября в кинотеатре им. Пушкина состоится премьера документального фильма о трех братьях-революционерах «Братья Елькины». В кино показали, что происходило в Челябинске сто лет назад. Есть боевые сцены, взрывы, стрельба, а еще в ленту включили подлинные кадры Челябинска начала XX века.



Все сцены сняты на территории Челябинска и области. Один съемочный день прошел в настоящей тюрьме 1908 года постройки. Битву с 80 актерами снимали у Шершневского водохранилища. Наш журналист был на съемках фильма у ЖД-вокзала и рассказал, что происходило на площадке.

На создание 40-минутной ленты ушло два с половиной года. Режиссер картины — Светлана Попова. В съемках участвовали также преподаватели и студенты ЧГИК, а еще челябинские историки, реконструкторы и коллекционеры. В титрах указано около 250 человек.

Бюджет фильма — 1,5 миллиона рублей, большую часть суммы команда выиграла на Уральском питчинге дебютантов — 2021.

На премьеру 18 сентября места уже разобрали, но планируют организовать дополнительные показы.