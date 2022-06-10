В Челябинской области пройдет «Народная Ильменка»

На встрече убирают поляну у озера и устраивают концерт бардов

С 10 по 12 июня у Ильменского озера пройдет «Народная Ильменка» или Ильменский субботник. На встрече участники соберут мусор на поляне, где раньше проводили Ильменский фестиваль. Также организаторы ставят сцену с колонками и микрофоном, чтобы все желающие могли исполнить свои песни.



Ильменский фестиваль у Ильменского озера проводили с 1973 года. Но после урагана в 2014 году площадку решили сменить — с тех пор «Ильменка» проходит на Солнечной долине.

Тем не менее, многие музыканты продолжили собираться в Миассе на Ильменской поляне и устраивать вечеринки.

«Люди продолжали приезжать, но многие оставляли мусор после отдыха. За пять лет тут все сильно захламили, никто ничего не убирал. В 2019 году мы с единомышленниками решили провести субботник, и с тех пор Ильменский субботник стал ежегодным»,— рассказывает один из организаторов Павел Петров.

На Ильменский субботник и концерт ежегодно собирается несколько сотен человек. Уборку проводят дважды — до начала мероприятия и в конце, чтобы увезти и чужой и свой мусор. Для вывоза заказывают газель. Это необходимо, так как рядом нет мусорных контейнеров.

«Мы давно просим администрацию Миасса поставить рядом с поляной несколько контейнеров для мусора и вывозить их. Тут ведь озеро, люди отдыхают, и не все забирают с собой мусор. Те контейнеры, что есть, далеко — и они постоянно переполнены», — комментирует один из организатор Марина Верхозина.

Напомним, что Всероссийский Ильменский фестиваль пройдет на Солнечной долине с 24 по 26 июня. Хедлайнером феста в 2022 году стала Светлана Сурганова.