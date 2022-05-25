На Ильменский фестиваль в 2022 году приедет Светлана Сурганова

Поэтесса станет председателем жюри конкурса детских песен

В качестве специального гостя на Ильменский фестиваль пригласили российскую певицу Светлану Сурганову. Об этом сообщили в оргкомитете фестиваля. Светлана возглавит жюри детского конкурса авторской музыки «U 235. Новые песни».



Также оргкомитет опубликовал список участников фестиваля. Среди них главная звезда «Ильменки» Олег Митяев, а также заслуженный артист России Виктор Третьяков, поэт Вадим Егоров, музыкант-мультиинструменталист Леонид Марголин и московская группа «Необарды».

Напомним, что в этом году 46-й Ильменский фестиваль впервые за последние два года пройдет в привычном формате — на территории ГЛК «Солнечная долина» с 24 по 26 июня. Вход на фестиваль свободный, и, как раньше, рядом с площадками разобьют палаточные лагеря.