Стали известны даты проведения Ильменского фестиваля в 2022 году

Он состоится в конце июня

В правительстве Челябинской области сообщили даты проведения Ильменского фестиваля в 2022 году. Фестиваль авторской песни пройдет с 24 по 26 июня. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Виктор Мамин.



В этом году Ильменка пройдет на курорте «Солнечная долина». Это будет уже 46-й фестиваль по счету. Ранее организаторы провели онлайн-конкурс авторской песни, победителей которого приглашают выступить на фестивале в июне.

Напомним, что в 2021 году Ильменский фестиваль прошел не летом, а осенью в Концертном зале им. Прокофьева. Изменить площадку и дату проведения пришлось в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.