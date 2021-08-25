В Челябинской области Никас Сафронов подарил свою старую деревянную палитру школе искусств

На дощечке для смешивания красок художник нарисовал цветы

25 августа в Детской школе искусств Южноуральска прошла творческая встреча с известным художником Никасом Сафроновым. На сцене актового зала школы художник рассказал истории из своей жизни и вручил директору школы искусств подарок — свою старую деревянную палитру.







По словам художника, палитру он использовал года два. Когда пришло время её заменить, Никас на одной стороне нарисовал цветы в вазе, а на другой оставил подпись. Подарок он вставил в красивую рамку.

«Я рачительно отношусь ко всему, в том числе к палитрам. Любой материал можно использовать дальше. Поэтому старые палитры я не выбрасываю, а разрисовываю и дарю художественным школам. Надеюсь, эта палитра принесет удачу и вдохновит ребят на работу», — прокомментировал Никас Сафронов журналисту ИА «Первое областное».





Тут же на сцене Никас Сафронов презентовал подарок главе Южноуральска Ярославу Куленко — Никас подарил мэру рукописный портрет Владимира Путина. Кстати, накануне художник вручил другой портрет первой леди Челябинской области Ирине Текслер — на полотне изображена она и Алексей Текслер.





Во время творческой встречи Никас признался, что Южноуральск напоминает ему его родной город.

«Южноуральск напоминает место, где я родился — Ульяновск. В детстве мы там жили с родителями в бараке. В Южноуральске мне нравится то, что у вас красивые люди. Простые, без косметики и пластики. С хорошими лицами. Меня часто окружают люди, которым сделали пластику лица. А в Южноуральске, видимо, денег на пластику нет, и славу Богу», — размышляет Никас Сафронов.





В конце мероприятия Никас пригласил на сцену сына Лука Сафронова. Молодой человек сыграл на рояле Ноктюрн Ми бемоль Мажор Шопена и произведение своего сочинения.





Отметим, что Никас Сафронов приехал в Южноуральск, чтобы увидеть муралы с репродукцией своих картин. В этом году две картины художника нарисовали на фасадах жилых домов города.

