Золотопромышленник Константин Струков подарил Челябинску картину Никаса Сафронова

Картина «Размытые воспоминания о Дали, или Сложная азбука слов» теперь будет в Челябинском музее изобразительных искусств





Благодаря меценату, президенту компании «Южуралзолото» Константину Струкову Челябинск получил в дар картину Никаса Сафронова «Размытые воспоминания о Дали, или Сложная азбука слов». Идея передать городу одну из картин Никаса Сафронова родилась у Ирины Текслер спонтанно, во время весенней выставки, которая состоялась в Челябинском музее изобразительных искусств. В результате открытого голосования была выбрана именно эта картина.

Константин Струков и Никас Сафронов сняли зеленое полотно с картины



Никас Сафронов признался, что никогда ни один музей в мире не приобретал его картину в столь торжественной обстановке.

«Обычно это делается как-то кулуарно, вась-вась, никто не видит», — сказал он. Народный художник России был очень взволнован и приготовил подарки всем участникам этого проекта.

Директор Челябинского музея изобразительных искусств Станислав Ткаченко сообщил, что сегодня создается важный прецедент.

«Участие меценатов в культурной жизни — это очень важная история для города и региона. Впервые за годы существования музея картину в дар передает меценат. Мы сейчас создаем прецедент. Есть ряд направлений и проектов, в которых роль мецената невозможно переоценить. Я надеюсь, наше сотрудничество с Константином Ивановичем Струковым продолжится»,— отметил директор музея изобразительных искусств Станислав Ткаченко.

Не меньше самого художника был взволнован и Константин Струков.

Константин Струков выразил восхищение трудом художника

«Я впервые в такой роли. Я благодарен Ирине Николаевне за то, что она меня втянула в это дело. Исторически сложилось так, что горнорудные промышленники были меценатами, так что мы продолжаем славную традицию. Это знаковое событие. Казалось бы, я потратил деньги, но я все равно очень рад, что челябинцы смогут видеть эту картину здесь, в городе. Мы тратим много денег на праздники, на что только не тратим, а искусство все же будет вечно», — подчеркнул Константин Струков.

Никас Сафронов поблагодарил и челябинцев, и мецената, и музей, и Ирину Текслер за то, что оказали ему такую честь. Признался, что выбор картины был для него откровением: он полагал, что южноуральцы предпочтут что-то более реалистичное, а не символизм и сюрреализм. Поэтому он выразил признательность изысканному вкусу челябинской публики.

«Сегодня историческое событие для музея и для города. Я полюбил ваш город, как родной. Нам есть о чем общаться. Для меня радость и честь, что в челябинском музее будет представлена моя картина. Поступок Константина Ивановича — пример для других. В конце концов, что такое деньги? Вот, например, мою квартиру я тоже хочу оставить в дар городу Москве. Появляются наследники, какие-то непонятные дети, внуки, правнуки, дербанят все это… Я вложил в свой дом около десяти миллионов долларов — и хочу отдать это городу, России, пусть будет музей», — сказал Никас Сафронов.

Сафронов поблагодарил мецената Константина Струкова и подарил картину для его супруги: «Цветочный натюрморт с яблоками»

Первый совместный портрет Алексея и Ирины Текслер в исполнении Никаса Сафронова

Самым неожиданным был подарок первой леди: портрет Алексея и Ирины Текслер.

«Эта картина сделана по фотографии из инстаграма, сделанной 8 Марта. У нас нет совместных портретов с Алексеем Леонидовичем, это первый», — искренне растрогалась первая леди.

На вопрос Первого областного информагентства, не было ли мысли заказать художнику портрет губернатора, Ирина Текслер ответила так.



«Я не очень понимаю зачем. Все помпезные парадные портреты верхом на лошади, в мантии… Нет. Я далека от такого искусства. А вот картина Никаса Сафронова добавляет вес галерее и повышает культурный уровень», — ответила первая леди.





Под аплодисменты журналистов Константин Струков и Никас Сафронов сняли зеленое полотно с картины «Размытые воспоминания о Дали, или Сложная азбука слов». Стоимость картины не разглашается, но Ирина Текслер обозначила порядок цен для такого размера полотна: от 20 до 80 тысяч долларов — и добавила, что попросила уважаемого живописца немного снизить цену, потому что