Благодаря меценату, президенту компании «Южуралзолото» Константину Струкову Челябинск получил в дар картину Никаса Сафронова «Размытые воспоминания о Дали, или Сложная азбука слов». Идея передать городу одну из картин Никаса Сафронова родилась у Ирины Текслер спонтанно, во время весенней выставки, которая состоялась в Челябинском музее изобразительных искусств. В результате открытого голосования была выбрана именно эта картина.
Константин Струков и Никас Сафронов сняли зеленое полотно с картины
Никас Сафронов признался, что никогда ни один музей в мире не приобретал его картину в столь торжественной обстановке.
«Обычно это делается как-то кулуарно, вась-вась, никто не видит», — сказал он. Народный художник России был очень взволнован и приготовил подарки всем участникам этого проекта.
Директор Челябинского музея изобразительных искусств Станислав Ткаченко сообщил, что сегодня создается важный прецедент.
«Участие меценатов в культурной жизни — это очень важная история для города и региона. Впервые за годы существования музея картину в дар передает меценат. Мы сейчас создаем прецедент. Есть ряд направлений и проектов, в которых роль мецената невозможно переоценить. Я надеюсь, наше сотрудничество с Константином Ивановичем Струковым продолжится»,— отметил директор музея изобразительных искусств Станислав Ткаченко.
Константин Струков выразил восхищение трудом художника
«Я впервые в такой роли. Я благодарен Ирине Николаевне за то, что она меня втянула в это дело. Исторически сложилось так, что горнорудные промышленники были меценатами, так что мы продолжаем славную традицию. Это знаковое событие. Казалось бы, я потратил деньги, но я все равно очень рад, что челябинцы смогут видеть эту картину здесь, в городе. Мы тратим много денег на праздники, на что только не тратим, а искусство все же будет вечно», — подчеркнул Константин Струков.Никас Сафронов поблагодарил и челябинцев, и мецената, и музей, и Ирину Текслер за то, что оказали ему такую честь. Признался, что выбор картины был для него откровением: он полагал, что южноуральцы предпочтут что-то более реалистичное, а не символизм и сюрреализм. Поэтому он выразил признательность изысканному вкусу челябинской публики.
«Сегодня историческое событие для музея и для города. Я полюбил ваш город, как родной. Нам есть о чем общаться. Для меня радость и честь, что в челябинском музее будет представлена моя картина. Поступок Константина Ивановича — пример для других. В конце концов, что такое деньги? Вот, например, мою квартиру я тоже хочу оставить в дар городу Москве. Появляются наследники, какие-то непонятные дети, внуки, правнуки, дербанят все это… Я вложил в свой дом около десяти миллионов долларов — и хочу отдать это городу, России, пусть будет музей», — сказал Никас Сафронов.
Сафронов поблагодарил мецената Константина Струкова и подарил картину для его супруги: «Цветочный натюрморт с яблоками»
Первый совместный портрет Алексея и Ирины Текслер в исполнении Никаса СафроноваСамым неожиданным был подарок первой леди: портрет Алексея и Ирины Текслер.
«Эта картина сделана по фотографии из инстаграма, сделанной 8 Марта. У нас нет совместных портретов с Алексеем Леонидовичем, это первый», — искренне растрогалась первая леди.Под аплодисменты журналистов Константин Струков и Никас Сафронов сняли зеленое полотно с картины «Размытые воспоминания о Дали, или Сложная азбука слов». Стоимость картины не разглашается, но Ирина Текслер обозначила порядок цен для такого размера полотна: от 20 до 80 тысяч долларов — и добавила, что попросила уважаемого живописца немного снизить цену, потому что «У нас на нашего мецената еще есть планы».
«Я не очень понимаю зачем. Все помпезные парадные портреты верхом на лошади, в мантии… Нет. Я далека от такого искусства. А вот картина Никаса Сафронова добавляет вес галерее и повышает культурный уровень», — ответила первая леди.