В Челябинской области на торце дома нарисовали аистов

Граффити приурочены ко Дню семьи, любви и верности

В Кыштыме художники из объединения Graffiti Russia нарисовали мурал ко Дню семьи, любви и верности. На торце шестиэтажного дома изобразили гнездо аистов. Эскиз для мурала жители города выбирали голосованием в социальных сетях.



Авторы работали над огромными граффити три дня. Аистов с птенцом теперь можно увидеть на ул. Карла Либкнехта, 176.





Напомним, в июне в Южноуральске появился мурал по известному полотну Ван Гога «Звездная ночь». А в Сатке художники нарисовали верблюда.

Мода на граффити на фасадах домов в Челябинской области началась несколько лет назад. В 2021 году в регионе даже провели фестиваль граффити «Наш Mural» и нарисовали 13 огромных рисунков на домах в разных городах и поселках.