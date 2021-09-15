В Челябинской области завершился фестиваль «Наш Mural»

На тринадцати фасадах по всему региону появились огромные яркие граффити

«В основе сюжета проблема экологии и сохранения природных богатств»,

— подчеркнул художник.

«Эскиз выполнен в стиле книжной иллюстрации, которая как нельзя лучше подходит для двора — места, где свое время проводят дети. Стильный и современный рисунок, но при этом милый. Здесь сказочные образы и сюрреалистичный сюжет. Я создал ее под впечатлением от детского рисунка»,

— рассказал художник.

«Мальчик изучает книгу о самолетах и мечтает стать летчиком, на книжном шкафу фото его дедушки, который тоже был летчиком»,

— рассказывает сам Даниил.

«Этот рисунок для того, чтобы отдохнуть, приблизиться к природе, украсить место, где ты находишься»,

— комментирует Татьяна.