В Челябинской области завершился фестиваль граффити «Наш Mural». Огромные граффити на фасадах зданий появились в Челябинске, Копейске, Златоусте, Миассе, Магнитогорске, Троицке, Карабаше, Кыштыме, Южноуральске, Каслях, Кизиле, Катав-Ивановске и Агаповке — всего тринадцать картин.
В Челябинске в микрорайоне на ул. Бейвеля, 27 появились граффити о единении с природой. На фасаде изображение гусляра и буйной растительности, на картине музыка и природа объединяются в одно целое.
На Коммунистическом проспекте, 16 в Копейске участники фестиваля создали мурал «Дровосек». Автор Георгий Куринов говорит, что работа основана на поговорке «Не руби сук, на котором сидишь», здесь тема единения с природой переплетается с мыслями о том, что все действия человека имеют последствия.
В Златоусте Иван Крячко изобразил огромного оленя — духа леса. «В основе сюжета проблема экологии и сохранения природных богатств», — подчеркнул художник.
Увидеть граффити можно в Златоусте по адресу 2-й квартал, Северо-Запад, д. 21
В Миассе на фасаде здания по адресу Колесова, 1 теперь изображена девушка из будущего, картина показывает ценность единения с собой даже в шумном технологичном будущем.
Художник Висмут Тляшев в Магнитогорске изобразил бумажного журавлика, обращающегося живым журавлем. Сам художник не говорит об однозначном смысле работы, каждый житель Магнитки найдет в ней свое послание.
На торце дома на Карташова, 51а в Троицке художники изобразили женщину, вокруг нее — играющие дети. Мурал создан в стиле фигуративной живописи с непривычными формами и яркими цветами.
Мурал в городе Карабаше появился по адресу Ключевая, 18. На нем изображен пейзаж с большими деревянными идолами, из которых в небо исходят столбы света. На работе огромные фигуры — ориентиры для каждого человека, ведущие к единству с миром и самим собой.
Художник Денис Danger работал в Южноуральске на улице Мира, 60а, там на фасаде появилось изображение владычицы озера. «Эскиз выполнен в стиле книжной иллюстрации, которая как нельзя лучше подходит для двора — места, где свое время проводят дети. Стильный и современный рисунок, но при этом милый. Здесь сказочные образы и сюрреалистичный сюжет. Я создал ее под впечатлением от детского рисунка», — рассказал художник.
В Кыштыме мурал сделан по мотивам сказа Бажова «Каменный цветок». На нем Данила-мастер обнимает свою невесту Катеньку, с которой остается несмотря на козни чародейки. Граффити иллюстрируют силу любви и единство с корнями.
В Катав-Ивановске художник Никита Романов изобразил девушку, которая держит в руках домик-избушку, который излучает свет и тепло. На стене висит картина с городским пейзажем, с высотными домами — то место, в котором можно было бы жить. Но девушка на рисунке выбирает именно избушку. Тему работы художник формулирует так: «Нет места лучше, чем „здесь“. „Там“ ничуть не лучше, чем „здесь“. Когда твое „там“ станет „здесь“, ты получишь другое „там“, которое опять будет казаться лучше, чем „здесь“. Цени то, что имеешь сейчас». И в этом и есть главный смысл картины.
В Кизиле по адресу Советская, 52 художник Даниил Смирнов нарисовал мурал о профориентации и семейных ценностях. «Мальчик изучает книгу о самолетах и мечтает стать летчиком, на книжном шкафу фото его дедушки, который тоже был летчиком», — рассказывает сам Даниил.
В Каслях появилось яркое изображение про идентичность города, выполнил его художник Даниил DANET. Автор изобразил озеро и рыбака, называется работа «Живописное ожерелье», она иллюстрирует красоту озер вокруг города, которых вокруг Каслей очень много. Работу можно увидеть по адресу Ленина, 16. В Агаповке мурал появился
по адресу Октябрьская, 32. Исполнила работу художница Татьяна Кожуро. «Этот рисунок для того, чтобы отдохнуть, приблизиться к природе, украсить место, где ты находишься», — комментирует Татьяна.
Героиня картины — девушка в традиционном наряде, местная птица и растения эндемики, слева — Белая гора, расположенная в Агаповском районе, справа — местная речка.