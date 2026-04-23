В Челябинской области готовится запуск вещания нишевой радиостанции

Это часть подготовки города к статусу «Культурная столица — 2027»

В Челябинской области готовится запуск вещания федеральной радиостанции «Орфей» (18+) — единственной в России государственной радиостанции, полностью посвященной академической классической музыке.

Это событие станет частью масштабной культурной программы, которую регион разворачивает в рамках подготовки к статусу «Культурная столица России — 2027». О планах по расширению вещания на Южном Урале упомянул губернатор Алексей Текслер на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту федерального конкурса «Культурная столица — 2028».

Глава региона отметил, что в целом информационное пространство Челябинской области меняется. Больше внимания в нем уделяется культуре.

Также стало известно, какие города примут участие в Фестивале культурных столиц в Челябинске.