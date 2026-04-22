Алексей Текслер представил программу культурного развития региона до 2027 года

Челябинск готовится стать культурной столицей России

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в пресс-конференции, посвященной старту конкурса «Культурная столица — 2028». Главной темой обсуждения стала подготовка Челябинска к получению почетного статуса в 2027 году, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Как подчеркнул глава региона, работа началась сразу после объявления результатов конкурса в декабре 2025 года. Весь 2026 год в области проходит под девизом «Навстречу Культурной столице». Ключевая задача — выйти за пределы областного центра и охватить культурными инициативами весь регион.

«Принципиальная задача, которую мы перед собой ставим, — это охватить не только Челябинск, но и весь регион», — подчеркнул губернатор.

Уже сформирован оргкомитет, который разделил программу мероприятий на три стратегических блока: федеральные проекты, областные события и межотраслевые инициативы на стыке культуры, спорта и бизнеса. В афише знаковых событий — Курчатов фест, Бажовский фестиваль, «Русское поле», «Синегорье», а также именные фестивали с участием Дениса Мацуева, Игоря Бутмана и Юрия Башмета.

«У нас большая практика организации масштабных мероприятий. Мы давно и успешно сотрудничаем с артистами мирового уровня. Они всегда отмечают профессионализм, душевность, с которыми в Челябинской области относятся к проведению культурных событий», – отметил Алексей Текслер.

Сотрудничество и новые проекты

Челябинская область активно перенимает опыт у нынешнего обладателя титула — Омска. Кульминацией сотрудничества станет Фестиваль культурных столиц России в 2027 году, который объединит Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Грозный, Омск, Челябинск и будущего победителя 2028 года.

Кроме того, с 1 июня 2026 года в регионе запускается конкурс «Малая культурная столица». Победителей среди малых городов выберут сами жители открытым голосованием.

Амбассадоры и бизнес

Первая памятная плашка амбассадора проекта была вручена народному артисту России Денису Мацуеву. К подготовке уже подключились крупные корпорации (Сбер, Новатэк, «Конар», Группа Синара) и Союз промышленников и предпринимателей. Среди инициатив — создание переходящего кубка златоустовскими мастерами и выпуск банками тематических дебетовых карт.

Губернатор отметил, что статус культурной столицы поможет сломать устоявшиеся стереотипы о регионе и создать новый образ Южного Урала как территории с активным культурным стержнем.

«Это реальная возможность расширить интерес к региону в стране, показать всей стране богатое наследие, большой потенциал Южного Урала. Много стереотипов о нашем регионе, и тоже одна из задач культурной столицы – сломать эти стереотипы, создать новый образ региона с таким активным культурным стержнем», – подчеркнул губернатор.

Также на пресс-конференции замглавы Управления президента РФ Александр Журавский назвал проект «Культурная столица» общероссийским событием, а депутат Госдумы Николай Новичков сообщил, что прием заявок на конкурс 2028 года через портал «Госуслуги» продлится до конца июня, а финалистов объявят в декабре.