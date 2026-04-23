Фестиваль культурных столиц России в Челябинске — 2027 объединит семь городов

Такого проекта еще не делал никто

В Челябинске в 2027 году состоится уникальный Фестиваль культурных столиц России, который соберет семь городов: Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Грозный, Омск, Челябинск и будущую культурную столицу 2028 года. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту конкурса «Культурная столица — 2028».

Как отмечал ранее глава оргкомитета конкурса, депутат Госдумы Николай Новичков, это проект, которого никто еще не делал. Мероприятие укрепит межрегиональные связи и создаст устойчивую сеть культурного обмена между регионами России.

«Это реальная возможность расширить интерес к региону в стране, показать всей стране богатое наследие, большой потенциал Южного Урала. Много стереотипов о нашем регионе, и тоже одна из задач культурной столицы — сломать эти стереотипы, создать новый образ региона с таким активным культурным стержнем», — отметил Алексей Текслер.

Весь 2026 год проходит в регионе под лозунгом «Навстречу культурной столице», который стал ориентиром для всех культурных инициатив области.

