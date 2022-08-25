В челябинской конюшне покажут спектакль про лошадей Это будет драма с топором и стихами Бродского



А 25 августа в конюшне сыграют еще более подходящий спектакль —



Спектакль «Феня» создан по одноименной пьесе молодого драматурга Анастасии Чернятьевой. Конюхи Руслан (Кирилл Корнев) и Кира (Наталья Ярунина, актриса мастерской новой пьесы «Бабы») проводят в своей каморке последнюю, самую темную ночь перед рассветом. Наутро они должны уйти и навсегда потерять эту работу и крышу, «в которой дыра, а в дыре — облака». Поэтому они пьют, немного танцуют под «Часики» Валерии. А потом начинают разбираться: кто они друг другу, зачем находятся здесь и почему нельзя выйти за ворота вот прямо сейчас. Зачем тут топор и стихи Бродского — это вы в процессе узнаете.



Эскиз спектакля Сергей Зырянов подготовил еще в прошлом году, когда участвовал в режиссерской мастерской в Санкт-Петербурге. После — по черновикам и предпремьерным видео спектакль попал в программу фестиваля «Коляда Plays». Премьера «Фени» состоялась в апреле 2022 года на учебной сцене ЧГИК.



Показ спектакля «Феня» в конюшне усадьбы Рябинина состоится 25 августа в 19:00. Билеты по 400 рублей, возрастное ограничение: 16+. В старой конюшне старого особняка Рябинина, который теперь является коммеморативным центром, начали показывать спектакли. Сначала Камерный театр разыграл в каменных стенах свой инфернальный «Сад расходящихся тропок» по Борхесу. Получилось аутентично — частично действие спектакля разворачивается в тюремной камере, так что древние гранитные стены конюшни очень подошли.А 25 августа в конюшне сыграют еще более подходящий спектакль — «Феню» , постановку Z-театра. Мы рассказывали подробнее про этот театр и его режиссера Сергея Зырянова, который изо всех сил создает учебный и экспериментальный собственный театр на базе ЧГИК.Спектакль «Феня» создан по одноименной пьесе молодого драматурга Анастасии Чернятьевой. Конюхи Руслан (Кирилл Корнев) и Кира (Наталья Ярунина, актриса мастерской новой пьесы «Бабы») проводят в своей каморке последнюю, самую темную ночь перед рассветом. Наутро они должны уйти и навсегда потерять эту работу и крышу, «в которой дыра, а в дыре — облака». Поэтому они пьют, немного танцуют под «Часики» Валерии. А потом начинают разбираться: кто они друг другу, зачем находятся здесь и почему нельзя выйти за ворота вот прямо сейчас. Зачем тут топор и стихи Бродского — это вы в процессе узнаете.Эскиз спектакля Сергей Зырянов подготовил еще в прошлом году, когда участвовал в режиссерской мастерской в Санкт-Петербурге. После — по черновикам и предпремьерным видео спектакль попал в программу фестиваля «Коляда Plays». Премьера «Фени» состоялась в апреле 2022 года на учебной сцене ЧГИК.Показ спектакля «Феня» в конюшне усадьбы Рябинина состоится 25 августа в 19:00. Билеты по 400 рублей, возрастное ограничение: 16+.

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