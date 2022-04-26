В Челябинске состоялась премьера пятого спектакля Z-театра режиссера Сергея Зырянова. Он учится режиссуре в мастерской Николая Коляды в Екатеринбурге, а на базе ЧГИКа прямо сейчас создает свой независимый театр, в котором играют студенты, выпускники и артисты театров Челябинска.
После совершенно пластического и многосоставного «Достоевского» публику пригласили в маленький учебный зал ЧГИКа (от зрителей до актеров буквально шаг!) на премьеру спектакля «Феня» по пьесе молодого уральского драматурга Анастасии Чернятьевой.
На сцене — тоненький помост, фанерный домик и четыре деревянные лошадки, один из них — доходяга Феня. Конюхи Руслан (Кирилл Корнев) и Кира (Наталья Ярунина) проводят на конюшне последнюю, самую темную ночь перед рассветом. Наутро они должны уйти и навсегда потерять эту работу и крышу, «в которой дыра, а в дыре — облака». Поэтому они пьют, немного танцуют под «Часики» Валерии.
А потом начинают разбираться: кто они друг другу, зачем находятся здесь и почему нельзя выйти за ворота вот прямо сейчас. Сюжет раскручивается по спирали. Чем ближе утро, тем глубже герои закапываются в собственной горечи, тем меньше шансов выбраться.
Камерная незамысловатая сценография заставляет сосредоточится на репликах, вслушиваться в диалоги. Кажется, можно было сделать эту конюшню еще более условной, овсом посыпать, мелом нарисовать, как дома в «Догвиле» Ларса фон Триера. И, как у фон Триера, герои раскрываются с каждым новым жестом, достают ли ворованные кубки из-под полы или топор. Попробуйте угадать, хорошие они или плохие.
И спасибо режиссеру Сергею Зырянову, что рассказывает нам про героев намного больше: наркотические приходы, ночные исповеди в конюшне и аудиокурсы английского заставляют приглядеться к персонажам. Вглядеться и увидеть людей, которым больно. Которые цитируют Бродского в алкогольном угаре, берегут чужое добро и способны жизнь отнять из одного сострадания. Больно внутри быть больше, чем ты есть снаружи.
Спектакль «Феня» по черновикам и эскизам включили в лонг-лист фестиваля «Коляда Plays», который состоится в Екатеринбурге в июне. Попадет ли «Феня» в конкурсную программу наверняка — узнаем позже.
И еще совет: песню «Часики» Валерии хорошо перебивает трек Noize NC «Все как у людей». Не благодарите.
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