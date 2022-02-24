Ученик Николая Коляды создает в Челябинске Z-театр

Поговорили с режиссером Сергеем Зыряновым об экспериментальном проекте для актеров-новичков

Момент спектакля «Достоевский. Пластические рассказы»

«Некоторые челябинские театры откровенно консервативны, и мне совершенно непонятно, про что они, зачем зрителю? Выгулять платье, заглянуть в буфет, геолокацию поставить «Я в театре»?

Мы встретились с Сергеем Зыряновым после премьеры его четвертого спектакля «Достоевский. Пластические рассказы» на сцене учебного театра ЧГИК. Спектакля, на который пришли преподаватели вуза, студенты, друзья и сам Николай Коляда. Наутро Сергей бодр и весел: зрители остались в восторге, а Коляда уже написал пост поддержки в соцсетях. Мэтр подчеркнул, что «здесь на пустом месте делают театр, вот что важно. И вот это живое и настоящее вчера в зрительном зале было».Сергей Зырянов закончил актерский курс ЧГИК, поработал руководителем детской театральной студии, а потом поступил в режиссерскую мастерскую Николая Коляды. Он сделал четыре абсолютно пластических спектакля, поставленных по классикам мировой литературы: «Вишневый сад», «Гамлет», «Дон Жуан» и «Достоевский». Каждый из них не пересказывает сюжет, а создает настроение, предлагает новую идею и будто препарирует вселенные писателей.И прямо сейчас руками Зырянова и артистов создается Z-театр, экспериментальная и разгонная площадка для вчерашних студентов. Даже если со «вчерашнего» минуло несколько лет.— Я учился на актерском в ЧГИКе. Ходил на спектакли в челябинские театры, на учебные постановки. И мне не нравилось, все казалось каким-то нафталиновым. Понятно, что у каждого театра есть своя задача. Должен быть театр для работяг, такой академический и незамысловатый одновременно. Когда на сцене феерия, а у зрителя в голове — ноль вопросов, все понятно.— В царской России говорили, что «театр должен быть понят народом». А большевики переформулировали «театр должен быть понятным народу». Кажется, всего пару букв изменили, а смысл кардинально иной. И тут важная грань, ребро, с которого многие сваливаются во «что хочу, то ворочу, пойми меня» или в слишком лобовой театр. А я сижу как дурак: или ничего не понимаю, а все вокруг хлопают, или все понимаю и скучно.— Педагоги дали нам отличное образование, но режиссерских экспериментов хотелось бы больше. Я учился с Димой Писаревым (ставит спектакли в Молодежном театре и Театре драмы. —), Сашей Зайцевым (актер Молодежного театра. —), Викой Бухариной (актриса Камерного театра.). Сейчас почти все мои однокурсники так или иначе связаны с театрами, и не только челябинскими, это хорошо. А тогда мы ходили и я все больше разочаровывался.— И тут я увидел театр, который каждым своим спектаклем говорит: мы вот про это, вот так видим, вот так думаем. От крошечного элемента декораций до последней реплики и движения — все двигает идею. Это было на одном из фестивалей «Камерата», когда своего «Гамлета» привез «Коляда-театр». Сказать, что я офигел, — ничего не сказать. Тогда я понял, что хочу так же. Попробовать новое направление, сказать новое слово в искусстве. По крайней мере, попытаться.

«Прихожу в театр, и если не вижу, почему взят именно этот материал, то становится скучно. И начинает жутко болеть жопа, потому что уже все понял, а еще полтора часа сидеть и смотреть. Я же могу прочитать исходник, и в моей голове картинка будет круче, чем вы мне тут показываете. А вот что за этим стоит? Ах, вот про что Достоевский, вот про что Чехов бывает... Этим меня Коляда и зацепил».

Момент спектакля «Достоевский. Пластические рассказы»

«Сделаю „Вишневому саду“ NFT-метку (токен, электронный сертификат, подтверждающий уникальность объекта. — Прим. ред.) и продам на аукционе. А почему нет, вдруг кто-то богатый купит себе спектакль?!»

Момент спектакля «Достоевский. Пластические рассказы»

Момент спектакля «Достоевский. Пластические рассказы»

«Я уже учился у Коляды и он меня хотел сосватать в один челябинский театр, с главным режиссером которого дружен. При встрече мне тогда сказали, что я попаду на их сцену только по рекомендации уровнем не ниже Льва Додина (советский и российский театральный режиссер, обладатель нескольких государственных премий, руководитель МДТ — Театра Европы в Санкт-Петербурге. — Прим. ред.). Я удивился. Коляда тоже».