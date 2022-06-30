В челябинском музее откроют выставку авангардизма «Из ниоткуда в никуда»

Автор экспозиции — художник-постмодернист Лев Гутовский

7 июля в Челябинском музее изобразительных искусств откроется выставка художника-авангардиста Льва Гутовского «Из ниоткуда в никуда». Это не просто экспозиция, а десятидневный проект с кинопоказом, концертами и абсурдными инсталляциями из бытовых предметов.



В основе всех инсталляций — вещи с распродаж и из секонд-хендов. Причем абсолютно разные: посуда, детская одежда, нижнее белье, игрушки, продукты, одеяла и подушки. Из всего этого художник собирает абсурдные арт-объекты и при этом отказывается от авторской трактовки своих работ: хочет, чтобы зрители сами думали.

фото: из буклета «Лев Гутовский. Время муравьев» от галереи OkNo

Каждый день на выставке будут проходить импровизации и перформансы. Мы выделили несколько интересных.

7 июля в 18:00 пройдет вернисаж. Можно будет пообщаться с художником и попытаться выведать смысл всего этого. Спойлер: вряд ли получится.

9 июля в 18:00 авангардист будет играть на электронном органе композицию «Хрустальный желудок ангела». Это саундтрек к одноименной книге Леонида Тишкова. Сама книга — о московском студенте-медике, который холодной зимой встречает на улице гигантский человеческий желудок. Поистине лавкрафтовский сюжет в российских декорациях. Музыка, написанная Новым художественным ансамблем, мрачная, грузная и холодная.

фото: Леонид Тишков «Хрустальный желудок ангела»



12 июля в 18:00 Лев Гутовский вместе с тромбонистом Сергеем Беловым и челябинским органистом Владимиром Хомяковым сыграют свой авангардный музыкальный альбом с нечитаемым названием NAEHVVНХАВВХ. Это адская смесь органа, шума водопроводных смесителей и железного лязга. В феврале 2022 года в Челябинском музее изобразительных искусств артисты играли оперу Василия Кандинского «Желтый звук», которая до этого никогда не исполнялась.

На следующий день, 13 июля, в 18:00 постмодернист представит музыкальный альбом Нового художественного ансамбля «Сумбур вместо музыки». Сопровождать музыку будет видеоряд, который Лев Гутовский снимал на 16-миллиметровую кинокамеру еще в 80-е, под названием «Пятиног». Что в нем — сказать сложно. Вот как это описывает сам художник.

«Будут замечены Никита Важенин, который работал для фильма телом. Кроме него: выразительно танцующий Том Круз, кое-что из фильма Дзиги Вертова „Человек с киноаппаратом“, а самая вишенка на этом сборном торте — веселый танец нашей бесштанной команды. Весь этот материал собрал-смонтировал старый боевой соратник по НХА Олег Лыткин», — рассказывает авангардист.

На выставке планируют устроить и киносеанс, но точной даты и времени у него нет. Лев Гутовский покажет свою версию фильма «Забавные игры», который он перемонтировал так, чтобы он зациклился и мог идти бесконечно, как раз из ниоткуда в никуда.

Что конкретно выставят в музее — непонятно. Список экспонатов такой же абстрактный, как и сами арт-объекты. Первое время Гутовский думал повторить свои экспозиции из 2013 года.

«У меня было твердое намерение сделать несколько больших отделов: из спальных принадлежностей, галантереи, садово-огородных инструментов, мусора и т. д. Подобный проект уже был в галерее OKNO: тогда было штук пять разных зон, но я на один отдел тратил дней десять, а здесь у меня всего по два на каждый. Я до сих пор не принял окончательного решения. Монтаж и демонтаж отнимает много сил, а я уже не мальчик. Поэтому пока думаю…» — рассказывает художник.

К «программе» выставки прилагают буклет о прошлых работах Льва. Может быть, это просто предостережение, чтобы вы знали, на что идете. А возможно, что-то из старого появится в зале Музея изобразительных искусств.

фото: из буклета «Лев Гутовский. Время муравьев» от галереи OkNo



Одним из экспонатов станет книга отзывов о выставках Льва Гутовского. Внутри — колкие и негативные высказывания. Так автор показывает, что челябинский зритель не изменился и все действительно идет «Из ниоткуда в никуда».

Напомним, в прошлый раз Лев Гутовский делал выставку в 2021 году на территории арт-кластера Svoboda2. Она называлась «ВДНХА Second Hand Art Museum» (ВДНХА — это «Выставка достижений Народного художественного ансамбля»). Как она проходила — мы рассказывали здесь.