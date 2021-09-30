В Челябинске органист Владимир Хомяков и авангардист Лев Гутовский презентуют альбом

Концерт состоится 3 октября на выставке Second hand art museum ВДНХА в центре Svoboda2

3 октября в центре креативных индустрий Svoboda 2 состоится презентация альбома от челябинских авангардистов. У альбома нечитаемое название — NAEHVVНХАВВХ. Продюсером и вокалистом проекта выступил художник Лев Гутовский. Вместе с ним над альбомом работал тромбонист Сергей Белов, а также известный челябинский органист Владимир Хомяков.



Музыкальное трио Лев Гутовский окрестил «ХГБ-новичок». По словам художника, сначала было неясно, как орган впишется в авангардную какофонию. В итоге партия для органа была придумана с помощью водопроводного крана.

«Я как-то жил у сестры. И в ванной был очень плохой кран, который все время верещал, страдал. В конце концов я записал dj-сет на этом кране, минут на 20—30. Мой коллега Сергей Белов с помощью миди-контроллера превратил это в подобие нотной программы для органа. И теперь Владимир Хомяков играет получившуюся композицию на органе. Слушатели получат большое удовольствие, ведь все знают, что такое страдающий кран. Орган будто впитал в себя всю боль этого визжащего крана», — рассказал Лев Гутовский журналисту ИА «Первое областное».

Альбом издал лейбл MAGIC FRUITS RECORDS, пластинки на днях должны были прислать в Челябинск. На вечере 3 октября музыканты сыграют композиции из альбома и расскажут историю его создания. Владимир Хомяков выступит с электроорганом.

Концерт и презентация альбома состоится в лектории на Свободы, 2. В том же зале с 1 по 3 октября будет работать Second hand art museum ВДНХА — Лев Гутовский представит экспозицию вещей, купленных в секонд-хендах. Начало презентации альбома 3 октября в 19:00, вход свободный.

Напомним, что известный челябинский авангардист Лев Гутовский также является создателем Нового художественного ансамбля. Музыканты коллектива доводят стратегию постмодернистского художественного существования до выразительного предела. Художник неоднократно участвовал в фестивале «Дебаркадер», а также занимается организацией различных спектаклей и перформансов.