В челябинском зоопарке после карантина открыли зал с приматами

Посетителей просят носить защитные маски

В челябинском зоопарке вновь начали пускать в зал, где живут обезьяны. Помещение было закрыто для гостей с начала февраля. Режим карантин ввели из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в городе. Зоологи сообщают, что обезьяны восприимчивы к вирусам человека — в том числе и к коронавирусу — и поэтому в пик заболеваемости зал закрывают.



«Сейчас зафиксировано снижение заболеваемости в области, поэтому некоторые меры ослаблены. При посещении зала приматов просим соблюдать масочный режим», — сообщают в зоопарке.

Напомним, что также с начала весны в Челябинской области отменили несколько коронавирусных ограничений. С 1 марта для посещения торговых центров и магазинов не нужны QR-коды.