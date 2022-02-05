В челябинском зоопарке зал приматов закрыли на карантин

Сотрудники опасаются, что обезьяны могут заразиться от нездоровых посетителей

В челябинском зоопарке закрыли на карантин зал приматов. Сотрудники зоопарка объяснили это тем, что в области наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, а приматы восприимчивы к вирусам. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

«С 4 февраля зал приматов закрывается на карантин в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в области. Мы вынуждены это сделать, так как обезьяны восприимчивы к вирусам человека»,— говорится в посте.

В целом зоопарк работает в обычном режиме.