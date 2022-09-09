В челябинском цирке возобновляется ремонт

Часть средств на реконструкцию здания выделило министерство культуры РФ

«Министерство культуры РФ выделяет на ремонт челябинского цирка свыше 80 миллионов рублей. Сам проект еще не согласован государственной экспертизой, но в здании достаточно строительных работ, которые можно проводить и без проекта. Этим мы и займемся до конца 2022 года»,

— говорит Рихард Илгач.

Рихард Илгач в коридоре цирка весной 2021 года

Конфигурация зала, разделение по секторам — все в цирке останется, как было раньше. Только кресла станут мягче, проходы между рядами больше, появятся специальные места для инвалидов. А вот оркестра больше не будет, хотя площадку-оркестровку для музыкантов в проекте все же оставили.

«Для слоновника, например, надо на 30 квадратов больше, для тигрятника — на 15 квадратов больше. Это только два пункта из десятков. Все это влечет переделку систем отопления и вентиляции. Сейчас проект еще проходит государственную экспертизу. Мы надеемся, к концу этого года он получит официальное одобрение, и мы сможем начать строительные работы»,

— пояснял Рихард Илгач корреспонденту Первого областного информагентства в прошлом году.