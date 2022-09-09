В челябинском цирке снова начался ремонт. До конца года тут проведут ряд строительных работ, которые не требуют согласования с проектом капитального ремонта. Средства на это выделил федеральный Минкульт. Об этом Первому областному информагентству сообщил директор цирка Рихард Илгач.
«Министерство культуры РФ выделяет на ремонт челябинского цирка свыше 80 миллионов рублей. Сам проект еще не согласован государственной экспертизой, но в здании достаточно строительных работ, которые можно проводить и без проекта. Этим мы и займемся до конца 2022 года», — говорит Рихард Илгач.
Рихард Илгач в коридоре цирка весной 2021 года
Напомним, капитальный ремонт здания был приостановлен осенью 2021 года. Тогда оказалось, что проект ремонта, подготовленный еще в 2014 году никак не соответствует реальному положению вещей, законодательным нормам и уровню развития технологий.
Конфигурация зала, разделение по секторам — все в цирке останется, как было раньше. Только кресла станут мягче, проходы между рядами больше, появятся специальные места для инвалидов. А вот оркестра больше не будет, хотя площадку-оркестровку для музыкантов в проекте все же оставили.
«Для слоновника, например, надо на 30 квадратов больше, для тигрятника — на 15 квадратов больше. Это только два пункта из десятков. Все это влечет переделку систем отопления и вентиляции. Сейчас проект еще проходит государственную экспертизу. Мы надеемся, к концу этого года он получит официальное одобрение, и мы сможем начать строительные работы»,
— пояснял Рихард Илгач корреспонденту Первого областного информагентства в прошлом году.
В ближайшие дни строители вернутся в здание цирка. Как это повлияет на итоговые сроки сдачи объекта — пока неизвестно. Предварительно, челябинский цирк откроется во второй половине 2024 года.
Мы несколько раз бывали на площадке и рассказывали, как выглядит цирк изнутри во время ремонта и каким может стать после него.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес