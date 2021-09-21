Директор цирка Рихард Иглач сообщил Первому областному информационному агентству, что проект капитального ремонта в настоящий момент снова подвергается правкам, так как нужно привести его в соответствие с новыми правилами содержания животных.
Многострадальный проект, который должен был пройти все необходимые согласования еще в начале лета, переделывают уже не в первый раз. Первоначально утвержденный план ремонта не предусматривал ни замены физически устаревших коммуникаций, ни нового технологического оснащения площадки. И вот когда эти нюансы были учтены и внесены в проект, выяснилось, что помещения для зверей не соответствуют новым, введенным за эти годы стандартам. Нормы содержания животных в цирке изменились, и проект в этой части устарел.
«Для слоновника, например, надо место на 30 квадратов больше, для тигрятника — на 15 квадратов больше. Стойла в конюшне надо расширять и так далее, и так далее. Все это влечет переделку систем отопления и вентиляции. Словом, проект сейчас переделывают, чтобы пройти лицензирование», — пояснил Рихард Иглач.
Рихард Чеславович Иглач затруднился ответить на вопрос, когда начнутся ремонтные работы, потому что задача у проектировщиков сейчас непростая.
«Возможно, после Нового года начнется какое-то движение. Знаю, что губернатор Алексей Текслер встречался с заместителем министра культуры РФ. Тот заверил, что нет никаких проблем с финансированием ремонтных работ. Средства будут выделены, как только новый проект пройдет государственную экспертизу», — дополнил Рихард Иглач.