Ремонт цирка в Челябинске откладывается

Проект нужно переделывать согласно новым требованиям содержания животных

Директор цирка Рихард Иглач сообщил Первому областному информационному агентству, что проект капитального ремонта в настоящий момент снова подвергается правкам, так как нужно привести его в соответствие с новыми правилами содержания животных.



Многострадальный проект, который должен был пройти все необходимые согласования еще в начале лета, переделывают уже не в первый раз. Первоначально утвержденный план ремонта не предусматривал ни замены физически устаревших коммуникаций, ни нового технологического оснащения площадки. И вот когда эти нюансы были учтены и внесены в проект, выяснилось, что помещения для зверей не соответствуют новым, введенным за эти годы стандартам. Нормы содержания животных в цирке изменились, и проект в этой части устарел.

«Для слоновника, например, надо место на 30 квадратов больше, для тигрятника — на 15 квадратов больше. Стойла в конюшне надо расширять и так далее, и так далее. Все это влечет переделку систем отопления и вентиляции. Словом, проект сейчас переделывают, чтобы пройти лицензирование», — пояснил Рихард Иглач.

Так как в Челябинском цирке идет капитальный ремонт, а не реконструкция, нельзя просто взять и пристроить недостающие помещения, нарастив таким образом квадратные метры. Проект капитального ремонта не допускает изменения периметра объекта, поэтому искать варианты для расширения помещений нужно внутри.



Рихард Чеславович Иглач затруднился ответить на вопрос, когда начнутся ремонтные работы, потому что задача у проектировщиков сейчас непростая.

«Возможно, после Нового года начнется какое-то движение. Знаю, что губернатор Алексей Текслер встречался с заместителем министра культуры РФ. Тот заверил, что нет никаких проблем с финансированием ремонтных работ. Средства будут выделены, как только новый проект пройдет государственную экспертизу», — дополнил Рихард Иглач.

Пока Челябинский цирк остается в замороженном состоянии.