Челябинский государственный цирк, закрытый на капитальный ремонт в 2019 году, остается в замороженном состоянии.
В июне 2021 года в Челябинск приезжали заместитель генерального директора Росгосцирка Татьяна Бушкова и генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. Высокая делегация осмотрела помещение и анонсировала открытие цирка в Челябинске на конец 2022 года. Однако, как сообщила на днях пресс-служба Росгосцирка, предполагаемый срок завершения строительно-ремонтных работ — второй квартал 2024 года, а открытие цирка — третий квартал 2024 года. Но только «при условии необходимого финансирования из федерального бюджета».
Директор Челябинского цирка Рихард Илгач, который сейчас руководит цирком в Тюмени, рассказал Первому областному информационному агентству, что стоимость капитального ремонта с 2019 года возросла не менее чем в два раза. Во-первых, изменились цены, во-вторых, пришлось серьезно переделывать проект с учетом новых технических требований и норм содержания животных в культурно-зрелищных учреждениях.
«Для слоновника, например, надо на 30 квадратов больше, для тигрятника — на 15 квадратов больше. Это только два пункта из десятков. Все это влечет переделку систем отопления и вентиляции. Сейчас проект еще проходит государственную экспертизу. Мы надеемся, к концу этого года он получит официальное одобрение, и мы сможем начать строительные работы. Пока документ не согласован, ремонт приостановлен», — пояснил Рихард Илгач.
Как отмечается в релизе пресс-службы Росгосцирка, «потребность в дополнительном финансировании работ по капитальному ремонту Челябинского цирка будет рассмотрена в рамках формирования проекта федерального бюджета на 2023—2025 годы». Таким образом, ориентировочный срок открытия цирка — вторая половина 2024 года. При условии, что финансирование работ будет одобрено Государственной думой в полном объеме.
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