Челябинский цирк откроется осенью 2024 года

Это в лучшем случае

«Для слоновника, например, надо на 30 квадратов больше, для тигрятника — на 15 квадратов больше. Это только два пункта из десятков. Все это влечет переделку систем отопления и вентиляции. Сейчас проект еще проходит государственную экспертизу. Мы надеемся, к концу этого года он получит официальное одобрение, и мы сможем начать строительные работы. Пока документ не согласован, ремонт приостановлен»,

— пояснил Рихард Илгач.