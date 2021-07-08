В Челябинском доме архитектора начнут проводить кинопоказы и лекции

С июля учреждение будет работать в новом формате

С середины июля в Челябинском доме архитектора запускают культурную программу. Как сообщили в управлении архитектуры Челябинска, уже готово расписание мероприятий. На встречах ждут начинающих и опытных архитекторов, проектировщиков и всех, кому не безразличны вопросы градостроительства.



16 июля в 19:00 — презентация летней программы и открытие выставки «Стадия Р».

17 июля в 17:00 — лекторий «Опыт застройщика».

18 июля в 13:00 — практика «Клаузура».

23 июля всех желающих ждут на обсуждении градостроительной документации, тема встречи — «Хороший ПЗиЗ».

24 июля — показ фильма «Дом Баухауз» (2018) — кино о том, как создать доступное жилье.

30 июля в 17:00 состоится обсуждение строительной документации «ДПТ. 8-п».

31 июля в 17:00 ждут на лектории «Квартальная застройка».

В Челябинске Дом архитектора находится по адресу пр. Ленина, 41а. Подробнее обо всех мероприятиях можно прочесть на новой официальной странице Дома архитектора в «Инстаграме».