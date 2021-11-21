В челябинском парке имени Терешковой закрыли каток из-за снегопада

Его открытие состоялось в минувшую пятницу

В минувшую пятницу, 19 ноября, в челябинском детском парке имени Валентины Терешковой открыли каток, а уже сегодня его закрывают снова. Но ненадолго. Как сообщили в пресс-службе управления культуры Челябинска 21 ноября, каток закрыли из-за продолжающегося снегопада, а завтра там по плану будут проходить профилактические работы.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (продолжающийся снегопад) каток в детском парке им. В. Терешковой сегодня, 21 ноября, прекращает работу. Напоминаем, по понедельникам на катке проводятся профилактические работы»,— сообщили в ведомстве.

Если погода позволит, то уже во вторник горожане снова смогут кататься.

Отметим, в этом году катку решили добавить праздничной атмосферы и подсветили лед звездами.

QR-код для посещения катка не нужен, а сеансы есть как платные, так и бесплатные.