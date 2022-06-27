В челябинском парке Гагарина построят скейт-площадку и понтон для свадеб на воде

Проект реконструкции ЦПКиО разработают к 2023 году

Парк им. Ю. А. Гагарина ищет подрядчика для разработки проекта реконструкции. Исполнителю заплатят 33 млн рублей за документацию и прохождение госэкспертизы. Судя по техзаданию, планы по реновации парка Гагарина — масштабные. Там появится скейт-парк, крытые раздевалки для спортсменов, фуд-корт, оранжерея, понтон для выездных регистраций на карьере.

Площадь проектирования в парке Гагарина — 52,2 га. Победителю аукциона нужно составить план по ремонту существующих объектов и строительству новых, решить, как будут поводить озеленение, очистку карьеров, какое будет освещение. Самое главное — надо просчитать, сколько все это будет стоить. Срок исполнения контракта — начало 2023 года.

Реновацию будут проводить в соответствии с концепцией, которую подготовили в рамках эксперимента по «соучастному проектированию». К разработке привлекали экспертов и жителей города. В итоге получился многостраничный документ, где излагают идеи, в соответствии с которыми должно развиваться пространство. Итак, согласно новой концепции, ЦПКиО — это «парк впечатлений, где каждый может найти подходящее место для времяпрепровождения».





Парк разделили на 10 зон. На «гостевом» участке будут автомобильные и велосипедные парковки, там установят навигационные экраны. Интересно, что авторы концепции предусмотрели возможность организации остановки общественного транспорта на перекрестке улиц Энгельса и Коммуны. А в начале 1-го институтского переулка хотят сделать многоуровневую парковку (напротив центрального входа в парк). Также в планах — восстановление родника рядом с ТРК «Родник» (сейчас завален мусором и камнями).





В «зону аттракционов» на прежнее место вернется колесо обозрение. Из нового — поставят площадку для бейсджампинга (прыжки со специальными парашютами с высоты). А еще будет аттракцион, на котором можно будет пережить острые ощущения как при падении метеорита — световая вспышка, звуковая волна и ветер (видимо, рассчитано на гостей города и тех, кто желает повторить). На детской площадке возле Гулливера будут ретро-аттракционы для маленьких — карусели с лошадками и романтической подсветкой.





В лесной части парка на карьерах сделают «зону познания». Там, например, организуют пещерную инсталляцию «Первобытный период», где можно будет увидеть, как древние люди ловили рыбу, обрабатывали орудия труда. В одном из карьеров хотят разрешить плавать, там планируют поставить большой корабль и проводить занятия по дайвингу. Сами карьеры (не менее восьми штук) будут чистить от ила и мусора.





Большая работа предстоит в «спортивной зоне». Лыжероллерную трассу хотят продлить до карьеров и закольцевать с уже существующей. По периметру парка проложат трассу для самокатов. На сухих карьерах подготовят скалодромы. Оборудуют памп-трек для роллеров и велосипедистов. Построят скейт-парк. Для спортсменов поставят крытые раздевалки. В парке организуют пункты проката спортивного оборудования.





«Фестивальная зона» будет включать отремонтированные площадки Летнего театра, малой сцены и катка. Она будет примыкать к зоне с фуд-кортом. Тема гастрономии явно не оставила разработчиков концепции равнодушными. Возле фонтана хотят сделать «этнодеревню», где можно попробовать разные национальные блюда. На площадке с аттракционами будет павильон с едой, который по заказу будет подниматься на высоту. Рестораны планируют водрузить на сосны в «Лесном экстриме», поставить на понтоны и запустить в карьеры. А в «Шафране» рекомендуют разрешить готовить рыбу, которую гости поймали в ближайшем карьере.





Также в парке необходимо спроектировать площадку для выездных регистраций. Свадебная будет организована на воде. Для этого на карьере установят специальный понтон.

Из других впечатляющих идей — строительство крытой оранжереи в парке. Там можно будет зимой любоваться тропическими растениями. Ее планируют использовать для проведения лекций и экскурсий.

ИА «Первое областное» будет с интересом следить за разработкой проекта. С нетерпением ждем готовые сметы.