В челябинском парке Гагарина установили колесо обозрения

Дата запуска пока неизвестна

В ЦПКиО имени Гагарина монтируют новое колесо обозрения. Оно находится на площадке аттракционов. Сейчас колесо обнесено полосатой лентой, у основания еще идут строительные работы.

Новое колесо белого цвета, все кабины уже подвешены. Всего двадцать кабинок: половина из них крытые, половина — открытые.

«Наверное, в июле запустят», — прокомментировала кассир парка.

Чтобы уточнить эту информацию, мы позвонили в администрацию парка Гагарина. Журналиста Первого областного информагентства с директором парка Вадимом Шаеховым секретарь соединять отказалась. Мы звонили трижды.



«Директора нет на месте. У него посетитель. Директор передает, что информация о колесе обозрения будет на следующей неделе», — отвечал на вопросы секретарь директора.

В администрации города сообщили, что монтаж колеса обозрения завершат к 20 июля.

«Дата запуска зависит от сроков освидетельствования и постановки на учет Ростехнадзором», — сообщил начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Напомним, что прежнее колесо обозрения в парке Гагарина разобрали два года назад. Конструкцию отремонтировали и установили в парк Crazy Land, заменив кабинки на новые. Колесо работало в парке Гагарина с 1970-х годов.

В горсаду им. Пушкина тоже должно появиться новое колесо обозрения, но и здесь сроки туманны. В апреле монтаж аттракциона был приостановлен.



