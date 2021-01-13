Челябинцев пригласили на встречу по так называемому «соучастному проектированию» парка Гагарина. Это значит, что практически любой желающий может прийти на встречу с представителями администрации и главным архитектором города, чтобы поделиться мыслями, пожеланиями на этот счет.
«Парк Гагарина — жемчужина Челябинска, природный ландшафтный парк, и нельзя забывать, что это особо охраняемая территория. Им долго не занимались, поэтому вопрос обновления парка должен решаться всесторонне», — говорит главный архитектор города Павел Крутолапов.
Формально это еще не парк. Но именно в 1934 году в Челябинске решили превратить в парк часть соснового бора, где находилось несколько естественных водоемов с гранитными берегами.
Кто придумал план
По данным администрации, в год парк посещает около миллиона человек. Любимое место для прогулок и развлечений челябинцев давно нуждается в реконструкции.
«Парк Гагарина — чуть не самое главное общественное пространство Челябинска после площади Революции. И подходит почти для всех видов деятельности: отдых, спорт, транзит, прогулки с детьми и собаками.... Парк изначально организован грамотно, в концепцию сразу были заложены правильные вещи. Жителям нравится переход, когда из города можешь сразу попасть в лес. Челябинцы испытывают дефицит прогулочного пространства — это факт, и реликтовый сосновый лес в центре города — это действительно круто», — делится эмоциями челябинец Василий Большаков, бывший заместитель директора Архитектурно-строительного института ЮУрГУ, ныне главный архитектор мастер-плана компании «Брусника», Екатеринбург.
1950-е. Челябинцы радуются парку, который сами буквально отстояли у власти. В 1949 году участок бора вместе с парком собирались отдать под строительство авиационного завода. Жители написали Сталину, и случилось неслыханное: Иосиф Виссарионович приказал искать для завода другую площадку. И в этом же 1949-м по рельсам Малой Южно-уральской железной дороги прошел первый поезд под управлением юного железнодорожника Володи Вырина.
Вопрос реконструкции парка имени Гагарина уже два года мелькает в новостях, поворачиваясь то одной стороной, то другой. Следите за руками: сначала планы по перезагрузке паркового пространства вынашивали бывшие арендаторы площадки аттракционов, ООО «Активный отдых». Компания Дмитрия Бухарина подготовила и даже презентовала проект «космического» парка. В планах был ремонт строений, новые аттракционы, а общая сумма инвестиций должна была составить 425 миллионов рублей. Источники инвестиций при этом не афишировались. Однако договор аренды город не продлил и «Активному отдыху» пришлось покинуть парк и вывезти аттракционы.
1959 год. Первое колесо обозрения было больше развлечением, чем способом полюбоваться на город с высоты птичьего полета.
За судьбу парка и аттракционов начали переживать горожане. Глава Челябинска Наталья Котова на все вопросы отвечала, что в парке ведутся ремонтные работы в рамках «концепции реконструкции и развития парков», созданной в мэрии, обсуждаемой в правительстве, но так и не обнародованной. Вынужденную паузу пришлось взять из-за несбывшихся саммитов ШОС и БРИКС, которые должны были задействовать территории парка.
Новым арендатором главной зоны развлечений сейчас является компания «Отдых» (напрямую связанная с известной в Челябинске семьей бизнесменов Вайнштейн и предпринимателем, бывшим вице-мэром города Петром Конаревым). Там не подтверждают, но и не опровергают наличие собственных планов по развитию данной территории. И параллельно с этим развивается история концепции, в разработке которой принимают участие комитет по градостроительству и архитектуре Челябинска, Агентство инвестиционного развития, приглашенные эксперты и компания Development Pro.
Последняя как раз и организует «соучастное проектирование» — открытую встречу горожан, власти и экспертов в области городской среды. Новая форма взаимодействия выбрана неслучайно. Во-первых, это самый популярный способ формирования городского пространства и мировая практика. А во-вторых, привычные Челябинску общественные слушания себя порядком дискредитировали. Жители уже голосовали за экопарк на Лыжной базе, проект Конгресс-холла и набережную, а получили две тропинки и несколько скамеек, сваи, на которые «забили», и засыпанный щебнем берег реки.
Масленица 1963 года. И это уже парк имени Гагарина. Звучное название присвоено парку решением горкома КПСС ЦПКиО в 1962 году как лучшему городскому учреждению культуры.
Архитекторы, жители и собака
14 января в 18:00 в Доме архитектора ждут всех, кому есть что сказать о развитии парка. В программе встречи — небольшая лекция об особенностях парка и опыте других городов, возможных сценариях развития. Затем присутствующих разделят на группы по этим сценариям. В финале вечера каждая группа должна будет представить свой идеальный новый парк Гагарина. А потом специалисты в администрации города подготовят грандиозный проект обновления.
Проводы зимы в 1971 году. А летом парк имени Гагарина признают лучшим в стране и присвоят высшую награду на Всесоюзном конкурсе парков культуры и отдыха.
«Встречи по соучастному проектированию проходят в рамках подготовки нового Генерального плана города Челябинска. По итогам обсуждения концепция будет дорабатываться архитекторами и специалистами по ландшафту с учетом озвученных идей и пожеланий. На благоустройство парка планируется привлечь дополнительное федеральное финансирование и ресурсы национальных проектов», — сообщают в администрации Челябинска.
Если только это соучастное проектирование не превратится в показной диалог с жителями. Ведь пока что шума вокруг важной темы не так много: ресурс «СитиМетрика», задействованный Development Pro для опроса горожан, никак не рекламируется. На Instagram-страницу подписано 159 пользователей, среди которых несколько архитекторов, дизайнеров, художников, два журналиста, редактор, модель и одна... собака породы сиба-ину (!).
«До начала проектирования нужно провести качественное социологическое исследование. Не опрос на некоем ресурсе — такой сбор мнений неинформативен. Должны поработать профессионалы по соучастию, по вовлечению — специалисты в этой области в стране есть, и их привлекают на этапе разработки крупных общественно значимых проектов с тем, чтобы они ответили на вопрос, как создать качественное современное городское пространство», — подчеркивает Василий Большаков.
1976 год. Парк остается любимым местом для городских празднеств и массовых гуляний. Тем более что город разрастается — в этом году родится миллионный житель!
Так что встреча 14 января — в идеальной вселенной — лишь первый кирпичик в строительстве обновленного парка, с помощью которого в администрации подготовят техническое задание для конкурса архитектурных проектов.
«Важно, чтобы при проектировании парка закрывались именно запросы жителей, которые банальным опросом не выяснить. Когда вы спросите у людей, чего вы хотите — все захотят всё. Это нормально, но нам важно выяснить, какие конкретно потребности там удовлетворяются: потребность в здоровом образе жизни, потребность бегать, развлекаться или гулять с детьми», — уточняет Василий Большаков.
Парк — просто космос!
Парк Гагарина — сердце Челябинска, его обновление и развитие задаст тренд, продемонстрирует подлинное отношение администрации и жителей к городу. Поэтому мы попросили людей, которые могут судить о развитии современного города с экспертных позиций, поделиться мыслями о состоянии парка и переменах, что ему требуются.
«Парк Гагарина — природный парк, мы считаем, что не вправе диктовать свою волю, а должны следовать за природой — максимально сохранять ландшафт, вписывать рельеф в территорию. В первую очередь нам нужно снизить антропогенную нагрузку. Например, решить вопрос с парковками, попробовать разные схемы с многоуровневыми или перехватывающими паркингами, чтобы освободить проходы к парку, дать пешеходам преимущество. Серьезного обновления требует инфраструктура: точки питания, туалеты, комнаты матери и ребенка», — делится мнением Павел Крутолапов.
1979 год. Малая Южно-уральская дорога отмечает свое 30-летие.
«Парк, насыщенный большим количеством функций, долгое время не контролировал их ни с точки зрения качества сервиса, ни с точки зрения эстетики. Поэтому в летний период мы на центральных аллеях видим сплошной Геленджик. То тут, то там киоски, не имеющие прямого качественного отношения к развлечениям, ориентированные исключительно на трафик. Это замусоривает визуально пространство. Это недопустимо — потому что жители большого города в парк идут за природным ландшафтом, а не за кричащей уличной торговлей»,
— соглашается Василий Большаков.
1992 год. Встречи и танцы у летнего театра.
Кроме того, на территории парка масса подзабытых объектов, которым не хватает свежего дыхания и энергии. Например, летний театр вполне может превратиться в площадку, доступную для проведения громких концертов, как «Зеленый театр» в московском парке Горького.
«Парк Гагарина имеет достаточно большой потенциал для проведения массовых мероприятий. Там есть летний театр, есть центральная сцена у фонтана. Если в летнем театре будет возможность выступать различным коллективам — совсем не обязательно роковой направленности, то это было бы замечательно», — считает Александр Паули, директор концертного агентства «Живой звук».
Проводы зимы, 1975 год.
При всех этих реновациях нужно не забыть о балансе платных и бесплатных развлечений, активных и спокойных:
«В центральном парке должно хватать места для разных групп, причем они должны сосуществовать не конфликтуя, не теснясь, не толкаясь. Необходимо грамотное зонирование, чтобы все чувствовали себя комфортно и безопасно», — подчеркивает Вахтанг Чикаберидзе, управляющий партнер компании Development Pro.
1977 год. На лыжных гонках в парке собираются и простые горожане, и директора заводов.
Опираясь на опыт «Зарядья» и других современных парков, в Гагарина нужно продумать сценарии, подходящие для взрослых прогулок, выходных с детьми, спортивных занятий. Например, Павлу Крутолапову близка идея спорта на открытом воздухе:
«В парке есть прекрасные ландшафтные подсказки — карьеры. Мы видим в них потенциал не только природный, они хорошо подходят в качестве спортивных площадок. Мостки у карьеров можно использовать для бесплатных классов по йоге или пилатесу. Если честно, я буквально заворожен этой идеей».
1976 год. В Челябинске больше миллиона жителей, открыт первый классический университет ЧелГУ и... Масленица!
Сошлись эксперты и на пункте о дизайн-коде. Ведь в парке будут гулять и жители, и гости города.
«Парк должен отличаться и с точки зрения дизайн-кода. Каждый фонарь, скамейка, шрифт в навигационных табличках — они должны быть уникальны и ассоциироваться с парком, быть узнаваемыми», — добавляет Павел Крутолапов.
«Навигация не повредит, — соглашается Илья Бирман, арт-директор дизайн-бюро Артема Горбунова. — Но ее нужно делать предельно скромно: небольшими неконтрастными элементами из природных материалов. Ее должно быть легко найти, но она не должна мешать смотреть на лес, если ее не ищешь. Сейчас в парке полный „колхоз“, особенно в той части, где аттракционы: всё цветное, баннеры висят, разномастные шатры. Начать бы с того, чтобы этот ужас убрать».
1963 год. Масленица и угощения от Первого треста столовых.
Конец 1940-х годов. Центральный вход в ПКиО.
Готовая концепция развития парка появится не раньше чем через несколько месяцев, считают эксперты. Добавим, что процедура соучастного проектирования уже проводилась и была посвящена парку Тищенко. Результаты работы Development Pro и администрация города собирались опубликовать в конце декабря, однако в открытом доступе мы их не нашли.
Напомним, встреча для соучастного проектирования состоится 14 января в Доме архитектора по адресу: пр. Ленина, 41. Начало — в 18:00, предварительно обсуждение завершится в 21:30. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться. Также за ходом встречи можно наблюдать онлайн на платформе zoom.
Главная аллея парка в 1954 году. Как будет выглядеть парк имени Гагарина в 2021-м — решают жители.
Редакция благодарит Государственный исторический музей Южного Урала за предоставленные фотографии.