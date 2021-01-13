Гагарин — он один такой на миллион

Кто будет решать, каким станет главный парк Челябинска

Челябинцев пригласили на встречу по так называемому «соучастному проектированию» парка Гагарина. Это значит, что практически любой желающий может прийти на встречу с представителями администрации и главным архитектором города, чтобы поделиться мыслями, пожеланиями на этот счет.

«Парк Гагарина — жемчужина Челябинска, природный ландшафтный парк, и нельзя забывать, что это особо охраняемая территория. Им долго не занимались, поэтому вопрос обновления парка должен решаться всесторонне», — говорит главный архитектор города Павел Крутолапов.

Формально это еще не парк. Но именно в 1934 году в Челябинске решили превратить в парк часть соснового бора, где находилось несколько естественных водоемов с гранитными берегами.

Кто придумал план

По данным администрации, в год парк посещает около миллиона человек. Любимое место для прогулок и развлечений челябинцев давно нуждается в реконструкции.

«Парк Гагарина — чуть не самое главное общественное пространство Челябинска после площади Революции. И подходит почти для всех видов деятельности: отдых, спорт, транзит, прогулки с детьми и собаками.... Парк изначально организован грамотно, в концепцию сразу были заложены правильные вещи. Жителям нравится переход, когда из города можешь сразу попасть в лес. Челябинцы испытывают дефицит прогулочного пространства — это факт, и реликтовый сосновый лес в центре города — это действительно круто», — делится эмоциями челябинец Василий Большаков, бывший заместитель директора Архитектурно-строительного института ЮУрГУ, ныне главный архитектор мастер-плана компании «Брусника», Екатеринбург.



1950-е. Челябинцы радуются парку, который сами буквально отстояли у власти. В 1949 году участок бора вместе с парком собирались отдать под строительство авиационного завода. Жители написали Сталину, и случилось неслыханное: Иосиф Виссарионович приказал искать для завода другую площадку. И в этом же 1949-м по рельсам Малой Южно-уральской железной дороги прошел первый поезд под управлением юного железнодорожника Володи Вырина.

Вопрос реконструкции парка имени Гагарина уже два года мелькает в новостях, поворачиваясь то одной стороной, то другой. Следите за руками: сначала планы по перезагрузке паркового пространства вынашивали бывшие арендаторы площадки аттракционов, ООО «Активный отдых». Компания Дмитрия Бухарина подготовила и даже презентовала проект «космического» парка. В планах был ремонт строений, новые аттракционы, а общая сумма инвестиций должна была составить 425 миллионов рублей. Источники инвестиций при этом не афишировались. Однако договор аренды город не продлил и «Активному отдыху» пришлось покинуть парк и вывезти аттракционы.



1959 год. Первое колесо обозрения было больше развлечением, чем способом полюбоваться на город с высоты птичьего полета.

За судьбу парка и аттракционов начали переживать горожане. Глава Челябинска Наталья Котова на все вопросы отвечала, что в парке ведутся ремонтные работы в рамках «концепции реконструкции и развития парков», созданной в мэрии, обсуждаемой в правительстве, но так и не обнародованной. Вынужденную паузу пришлось взять из-за несбывшихся саммитов ШОС и БРИКС, которые должны были задействовать территории парка.



Новым арендатором главной зоны развлечений сейчас является компания «Отдых» (напрямую связанная с известной в Челябинске семьей бизнесменов Вайнштейн и предпринимателем, бывшим вице-мэром города Петром Конаревым). Там не подтверждают, но и не опровергают наличие собственных планов по развитию данной территории. И параллельно с этим развивается история концепции, в разработке которой принимают участие комитет по градостроительству и архитектуре Челябинска, Агентство инвестиционного развития, приглашенные эксперты и компания Development Pro.

Последняя как раз и организует «соучастное проектирование» — открытую встречу горожан, власти и экспертов в области городской среды. Новая форма взаимодействия выбрана неслучайно. Во-первых, это самый популярный способ формирования городского пространства и мировая практика. А во-вторых, привычные Челябинску общественные слушания себя порядком дискредитировали. Жители уже голосовали за экопарк на Лыжной базе, проект Конгресс-холла и набережную, а получили две тропинки и несколько скамеек, сваи, на которые «забили», и засыпанный щебнем берег реки.



Масленица 1963 года. И это уже парк имени Гагарина. Звучное название присвоено парку решением горкома КПСС ЦПКиО в 1962 году как лучшему городскому учреждению культуры.

Архитекторы, жители и собака

14 января в 18:00 в Доме архитектора ждут всех, кому есть что сказать о развитии парка. В программе встречи — небольшая лекция об особенностях парка и опыте других городов, возможных сценариях развития. Затем присутствующих разделят на группы по этим сценариям. В финале вечера каждая группа должна будет представить свой идеальный новый парк Гагарина. А потом специалисты в администрации города подготовят грандиозный проект обновления.



Проводы зимы в 1971 году. А летом парк имени Гагарина признают лучшим в стране и присвоят высшую награду на Всесоюзном конкурсе парков культуры и отдыха.



«Встречи по соучастному проектированию проходят в рамках подготовки нового Генерального плана города Челябинска. По итогам обсуждения концепция будет дорабатываться архитекторами и специалистами по ландшафту с учетом озвученных идей и пожеланий. На благоустройство парка планируется привлечь дополнительное федеральное финансирование и ресурсы национальных проектов», — сообщают в администрации Челябинска.

Если только это соучастное проектирование не превратится в показной диалог с жителями. Ведь пока что шума вокруг важной темы не так много: ресурс «СитиМетрика», задействованный Development Pro для опроса горожан, никак не рекламируется. На Instagram-страницу подписано 159 пользователей, среди которых несколько архитекторов, дизайнеров, художников, два журналиста, редактор, модель и одна... собака породы сиба-ину (!).

«До начала проектирования нужно провести качественное социологическое исследование. Не опрос на некоем ресурсе — такой сбор мнений неинформативен. Должны поработать профессионалы по соучастию, по вовлечению — специалисты в этой области в стране есть, и их привлекают на этапе разработки крупных общественно значимых проектов с тем, чтобы они ответили на вопрос, как создать качественное современное городское пространство», — подчеркивает Василий Большаков.



1976 год. Парк остается любимым местом для городских празднеств и массовых гуляний. Тем более что город разрастается — в этом году родится миллионный житель!

Так что встреча 14 января — в идеальной вселенной — лишь первый кирпичик в строительстве обновленного парка, с помощью которого в администрации подготовят техническое задание для конкурса архитектурных проектов.

«Важно, чтобы при проектировании парка закрывались именно запросы жителей, которые банальным опросом не выяснить. Когда вы спросите у людей, чего вы хотите — все захотят всё. Это нормально, но нам важно выяснить, какие конкретно потребности там удовлетворяются: потребность в здоровом образе жизни, потребность бегать, развлекаться или гулять с детьми», — уточняет Василий Большаков.

1977 год, в парке аттракционов новое колесо обозрения и качели.

Парк — просто космос!

Парк Гагарина — сердце Челябинска, его обновление и развитие задаст тренд, продемонстрирует подлинное отношение администрации и жителей к городу. Поэтому мы попросили людей, которые могут судить о развитии современного города с экспертных позиций, поделиться мыслями о состоянии парка и переменах, что ему требуются.

«Парк Гагарина — природный парк, мы считаем, что не вправе диктовать свою волю, а должны следовать за природой — максимально сохранять ландшафт, вписывать рельеф в территорию. В первую очередь нам нужно снизить антропогенную нагрузку. Например, решить вопрос с парковками, попробовать разные схемы с многоуровневыми или перехватывающими паркингами, чтобы освободить проходы к парку, дать пешеходам преимущество. Серьезного обновления требует инфраструктура: точки питания, туалеты, комнаты матери и ребенка», — делится мнением Павел Крутолапов.



1979 год. Малая Южно-уральская дорога отмечает свое 30-летие.



«Парк, насыщенный большим количеством функций, долгое время не контролировал их ни с точки зрения качества сервиса, ни с точки зрения эстетики. Поэтому в летний период мы на центральных аллеях видим сплошной Геленджик. То тут, то там киоски, не имеющие прямого качественного отношения к развлечениям, ориентированные исключительно на трафик. Это замусоривает визуально пространство. Это недопустимо — потому что жители большого города в парк идут за природным ландшафтом, а не за кричащей уличной торговлей»,

— соглашается Василий Большаков.





1992 год. Встречи и танцы у летнего театра.

Кроме того, на территории парка масса подзабытых объектов, которым не хватает свежего дыхания и энергии. Например, летний театр вполне может превратиться в площадку, доступную для проведения громких концертов, как «Зеленый театр» в московском парке Горького.

«Парк Гагарина имеет достаточно большой потенциал для проведения массовых мероприятий. Там есть летний театр, есть центральная сцена у фонтана. Если в летнем театре будет возможность выступать различным коллективам — совсем не обязательно роковой направленности, то это было бы замечательно», — считает Александр Паули, директор концертного агентства «Живой звук».



Проводы зимы, 1975 год.

При всех этих реновациях нужно не забыть о балансе платных и бесплатных развлечений, активных и спокойных:

«В центральном парке должно хватать места для разных групп, причем они должны сосуществовать не конфликтуя, не теснясь, не толкаясь. Необходимо грамотное зонирование, чтобы все чувствовали себя комфортно и безопасно», — подчеркивает Вахтанг Чикаберидзе, управляющий партнер компании Development Pro.



1977 год. На лыжных гонках в парке собираются и простые горожане, и директора заводов.

Опираясь на опыт «Зарядья» и других современных парков, в Гагарина нужно продумать сценарии, подходящие для взрослых прогулок, выходных с детьми, спортивных занятий. Например, Павлу Крутолапову близка идея спорта на открытом воздухе:

«В парке есть прекрасные ландшафтные подсказки — карьеры. Мы видим в них потенциал не только природный, они хорошо подходят в качестве спортивных площадок. Мостки у карьеров можно использовать для бесплатных классов по йоге или пилатесу. Если честно, я буквально заворожен этой идеей».





1976 год. В Челябинске больше миллиона жителей, открыт первый классический университет ЧелГУ и... Масленица!

Сошлись эксперты и на пункте о дизайн-коде. Ведь в парке будут гулять и жители, и гости города.

«Парк должен отличаться и с точки зрения дизайн-кода. Каждый фонарь, скамейка, шрифт в навигационных табличках — они должны быть уникальны и ассоциироваться с парком, быть узнаваемыми», — добавляет Павел Крутолапов.

«Навигация не повредит, — соглашается Илья Бирман, арт-директор дизайн-бюро Артема Горбунова. — Но ее нужно делать предельно скромно: небольшими неконтрастными элементами из природных материалов. Ее должно быть легко найти, но она не должна мешать смотреть на лес, если ее не ищешь. Сейчас в парке полный „колхоз“, особенно в той части, где аттракционы: всё цветное, баннеры висят, разномастные шатры. Начать бы с того, чтобы этот ужас убрать».







1963 год. Масленица и угощения от Первого треста столовых.

«Парк должен быть предметом гордости современного города и знаковым местом, о котором говорили бы: „Ты не был на Урале, если не был в парке Гагарина“. Так же как „Ты не был в Москве, если не был в парке Горького“, или „Не был в Китае, если не посетил парк Скромного Чиновника“ — примеров масса»,

— подытоживает Вахтанг Чикаберидзе.



Конец 1940-х годов. Центральный вход в ПКиО.

Готовая концепция развития парка появится не раньше чем через несколько месяцев, считают эксперты. Добавим, что процедура соучастного проектирования уже проводилась и была посвящена парку Тищенко. Результаты работы Development Pro и администрация города собирались опубликовать в конце декабря, однако в открытом доступе мы их не нашли.

Напомним, встреча для соучастного проектирования состоится 14 января в Доме архитектора по адресу: пр. Ленина, 41. Начало — в 18:00, предварительно обсуждение завершится в 21:30. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться. Также за ходом встречи можно наблюдать онлайн на платформе zoom.



Главная аллея парка в 1954 году. Как будет выглядеть парк имени Гагарина в 2021-м — решают жители.

Редакция благодарит Государственный исторический музей Южного Урала за предоставленные фотографии.