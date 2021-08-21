В челябинском микрорайоне Парковый завершили гигантский портрет девушки на фасаде дома

Ещё через несколько дней будет готов второй мурал

В Челябинске по адресу Бейвеля, 46 завершили первый мурал в микрорайоне «Парковый».





Челябинский художник Тимур Абдуллаев вместе с командой райтеров Graffiticrew работали над граффити около недели. За это время художники нарисовали в цвете портрет девушки, половину лица которого прикрывает цветок. В волосах красавицы запутались дома города-мегаполиса.

«Это твой город — люби, сохраняй и украшай его»,

— написали художники под граффити.





На соседнем доме по адресу Бейвеля, 27 почти готов второй мурал микрорайона. Художник из Казани Дамир Бозик вместе с помощниками рисует гусляра. Вокруг музыканта духи гор, ветра и леса. Яркий рисунок выполнен в авторском стиле, в прошлом году Дамир создал мурал в аналогичном стиле в Миассе.







«Не везде удается согласовать такие авторские работы с администрацией города. Не всем они понятны. В городах Челябинской области это получается, поэтому и приезжаю сюда рисовать уже второй год подряд»,

— рассказал Дамир Бозик корреспонденту Первого областного информационного агентства.

Работа над муралом продолжается даже в жару. Художники прячутся от палящего солнца под зонтом.





По словам авторов, потребуется ещё несколько дней, чтобы завершить работу. Граффити готовят в рамках областного фестиваля «Наш mural». Какие ещё муралы рисуют в рамках фестиваля, мы рассказывали ранее.