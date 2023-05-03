В кинотеатре «Победа» 4 мая отмечают день «Звездных войн». И в честь этого весь вечер на экране будут крутить первые и самые крутые части цикла — «трушные», как говорят фанаты.
Это будут не восстановленные и обновленные копии фильма. А кропотливо отсканированные версии фильма, записанного на пленке 35 мм. То есть никаких современных спецэффектов, только все, как было снято в 1977, 1980 и в 1983 году. Вы увидите «Звездные войны» такими, какими видели их в детстве (или видели ваши родители).
Старт киномарафона — в 18:30. Сначала покажут «Эпизод IV: Новая надежда» (в дубляже киностудии им. Горького), потом «Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (в дубляже студии CPIG) и наконец в 23:00 — «Эпизод VI: Возвращение джедая» (в дубляже телеканала ОРТ).
Мероприятие помечено как 0+, но на вечерний сеанс дети могут попасть только с родителями.
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