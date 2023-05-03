В Челябинске покажут «Звездные войны» в оригинальной версии 1977 года

Сеансы будут идти весь вечер 4 мая

В кинотеатре «Победа» 4 мая отмечают день «Звездных войн». И в честь этого весь вечер на экране будут крутить первые и самые крутые части цикла — «трушные», как говорят фанаты.



Это будут не восстановленные и обновленные копии фильма. А кропотливо отсканированные версии фильма, записанного на пленке 35 мм. То есть никаких современных спецэффектов, только все, как было снято в 1977, 1980 и в 1983 году. Вы увидите «Звездные войны» такими, какими видели их в детстве (или видели ваши родители).



Старт киномарафона — в 18:30. Сначала покажут «Эпизод IV: Новая надежда» (в дубляже киностудии им. Горького), потом «Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (в дубляже студии CPIG) и наконец в 23:00 — «Эпизод VI: Возвращение джедая» (в дубляже телеканала ОРТ).



Мероприятие помечено как 0+, но на вечерний сеанс дети могут попасть только с родителями.

