В челябинском Драмтеатре ставят детский спектакль по мотивам сказок братьев Гримм

Премьера назначена на 30 января

В челябинском театре Драмы имени Наума Орлова готовят первую премьеру 2025 года — историю «Про того, который ходил страху учиться» (6+). О новом спектакле рассказали в пресс-службе театра.

Постановку для всей семьи ставит на малой сцене Виктория Печерникова, которая в прошлом году подарила Челябинску историю о Корнее Чуковском и его любимой дочери Муре. На этот раз режиссер взялась за интерпретацию произведений братьев Гримм.

«Добрая, мудрая и чуть страшная сказка поведает об отважном юноше, который отправился в увлекательное приключение, чтобы понять, что на самом деле значит быть счастливым», — поделились в театре.

Премьера сказочной комедии о трех братьев, загадках судьбы и неожиданных испытаниях состоится 30 января. Затем спектакль покажут 1 и 2 февраля.

Напомним, под конец уходящего 2024 года на малой сцене Драмы презентовали премьерный спектакль «Собачье сердце». Корреспондент ИА «Первое областное» передавал с предпоказа, что челябинская реализация классики — это чистая эстетика.