Веселье для детей, трагедия для родителей. В Челябинске показали спектакль-посвящение дочери Чуковского

Режиссер Виктория Печерникова: «Если загрустите — плачьте»

В челябинском Молодежном театре сегодня, 21 сентября, премьера — детский спектакль «Муркины сказки». В основе сюжета — любовь писателя Корнея Чуковского к своей дочери Марии и стихи, которые он сочинял для нее. Для детей подготовили песни, танцы, говорящих животных и, конечно, небольшие поучения: слушаться маму с папой, хорошо кушать. Для родителей, считывающих больше, чем просто детский сюжет, — наказ: «запоминайте каждый момент с детьми, жизнь непредсказуема». Как проходил предпоказ — в нашем фоторепортаже.

1969 год. Корней Чуковский в своем кабинете пишет очередную книгу для самых маленьких. И, кажется, вновь посвящает ее своей дочери, скончавшейся больше 30 лет назад. Он будто все еще слышит ее голос: «Дэдди, а почитай мне новую сказку». Новую — с удовольствием. Но лучшую он уже рассказал ей и даже опубликовал в 1925 году — «Муркину книгу». Воспоминания о дочери запускают обратный отсчет и уносят его и нас, зрителей, в 1931 год, когда Мария (ласково — Мура) была еще рядом.

Но Мура уже в больнице. Вокруг — санитары. В спектакле этого не говорят, но ты чувствуешь: должно случиться что-то страшное. Дело в том, что Мурочка заболела туберкулезом в 1929 году. И с этого момента жизнь девочки протекала в больницах и санаториях. Была ли надежда на спасение?..

Не важно. Был папа, который приходил в больницу и читал сказки. Была мама, которая поддерживала полет фантазии и несмолкаемые игры мужа и дочери. И вот уже больничные коридоры растворяются, и все трое будто снова дома.

Из каждой шалости и каждого «не-хочу» дочери отец придумывает стишок или поучительный рассказ. Не хочешь кушать? — а знаешь ли как объелся Робин Бобин Барабек? Не хочешь мыть посуду? — а если кружки да тарелки обидятся? Не слушаешься маму и папу? — посмотри, даже животные все закапризничали от твоего поведения!

Создатели постановки полностью воссоздали образ Марии из «Муркиной книги» 1925 года издания. Будто на тебя смотрят иллюстрации Лаховского — то же красное платьице Муры, та же прическа, то же чудо-дерево с башмаками вместо листвы. И мама с папой в книжке такие, будто с актеров Молодежного театра писали.

Фото: kid-book-museum.livejournal.com



Первый акт — бесконечная семейная игра с песнями и стишками. И все хорошо, беспечно и ярко. Идеально для зрителей дошкольного возраста. Но потом наступает второй акт.

Все краски меркнут. Не остается ни красного, ни желтого, ни зеленого. Только черное и белое. Постепенно наступает ночь, которую так боится Мария. Или боится засыпать? И тут уже вспоминаешь все вскользь брошенные Мурой фразы и становится тревожно — что же будет в конце?

«Я не хочу уходить из этого дома».

«Я буду учиться на отлично, стану доктором и придумаю лекарство, чтобы люди никогда не умирали».

«Я не люблю, когда грустно. Папа, идем со мной в туман...»

Фото: Евгения Старцева

Из классического детского спектакль преображается во что-то по-взрослому стильное. И тревожное. Вот только актеры примеряли наряды кружек, бутербродов, туфель, а теперь они надели белые маски, олицетворяющие животных, черные одежды и превратились в вестников чего-то ужасного. Они-то и увозят Муру в конце — не то на кроватке, не то на больничной койке.

Фото: Евгения Старцева

«До свидания на одну ночь», — говорит Корней Чуковский дочери. И теряет ее. В 1931 году Марии становится хуже и вечером 10 ноября она уходит от своих родных навсегда.

Вновь 1969 год. Корней Чуковский пишет книгу и вдруг слышит голос Муры: «Лег бы, устал ведь». Постаревший отец произносит: «Вы нужны мне, Мурочка». И вот она выходит из шкафа. Юная. Одиннадцатилетняя. Как в 1931 году. И уводит папу в волшебную страну Иннамурию, где нет болезней, все жители необычные, а животные умеют разговаривать.

В 1969 году Корнея Чуковского не стало.

Фото: Евгения Старцева

