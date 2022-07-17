Челябинка полвека собирала фигурки лягушек. Теперь коллекция в музее

В экспозиции собраны пепельницы, свистульки, степлер — и все с квакушками

В атриуме Центра исторического наследия ЮУЖД открылась выставка «Лучше КВАкать, чем плакать». В экспозиции представлена коллекция Тамары Либерман — экс-директора магнитогорского театра кукол «Буратино». Тамара Александровна на протяжении 50 лет собирала фигурки лягушек.



Фото: предоставлено Центром культурного наследия ЮУЖД



В экспозиции 70 квакушек, хотя у коллекционера их больше двух тысяч. Это не только фигурки, но и другие сувениры с изображениями лягушек: степлер, открывалка, пепельница, свистулька и даже фонтан в форме земноводного.

Фото: предоставлено Центром культурного наследия ЮУЖД



В музее выставили самых необычных представителей коллекции. Здесь тотем из Канады, бронзовые фигурки из Индии, поделки из бутылочных крышек и деревянные подвижные игрушки из Германии и Болгарии. Большие экспонаты, вроде фонтана и садовых фигур, переносить в музей не стали, их можно увидеть только на фотографиях.

Фото: предоставлено Центром культурного наследия ЮУЖД



Первую лягушку Тамаре Либерман подарили пятьдесят лет назад.

«В мировой мифологии, особенно Востока, лягушка приносит благополучие и дарит здоровье. И когда мне подарили первую лягушку, я подумала, что она, как и я, — лягушка-путешественница. Именно этот образ родился первым. Потом к нему добавился и девиз — „Лучше КВАкать, чем плакать“», — говорит Тамара.

Фото: предоставлено Центром культурного наследия ЮУЖД



Напомним, что Тамара Либерман участвовала в создании Челябинского камерного театра и Театра юного зрителя, инициатор первых на Урале выставок театрально-декорационного искусства. До сих пор она ведет старейший в Челябинске киноклуб «Кентавр».