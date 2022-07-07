В челябинских парках аттракционы сделают бесплатными на день

Акция приурочена ко Дню семьи, любви и верности

8 июля аттракционы в челябинских парках будут бесплатными для пар и семей. Так в городе отметят День семьи, любви и верности. В акции участвуют горсад имени Пушкина, парк Гагарина и Сад Победы.



В одни руки дают по три бесплатных билета на аттракционы. Чтобы их получить — нужно прийти в парк парой или с семьей.



В парке Гагарина акция распространяется на все аттракционы на площадках «Гулливер» и «Колесо обозрения». При этом само колесо, которое установили в парке недавно, сейчас не работает.

В саду Пушкина бесплатно работают все аттракционы.

По указу Владимира Путина в 2022 году День семьи стал официальным. Но выходной на 8 июля решили не добавлять.

Напомним, в 2022 году на Южном Урале в День семьи, любви и верности распишется рекордное количество пар — 338. В прошлом году их было 157.