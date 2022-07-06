Рекордное количество пар распишутся в День семьи, любви и верности на Южном Урале

С 2022 года этот праздник в России отмечают официально

В ближайшую пятницу, 8 июля, россияне отметят День семьи, любви и верности. В эту дату на Южном Урале рекордное число пар решили связать себя узами брака, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Похоже, праздник в честь покровителей семьи и брака Петра и Февронии побьет рекорд по числу регистраций. На Южном Урале в этот день вступят в брак 338 пар. В прошлом году на 8 июля поженились вдвое меньше пар — 157»,

— замечают в пресс-службе.

Напомним, в этом году по указу Владимира Путина праздник приобрел статус официального. Но выходной на 8 июля решили не добавлять.