В ближайшую пятницу, 8 июля, россияне отметят День семьи, любви и верности. В эту дату на Южном Урале рекордное число пар решили связать себя узами брака, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Похоже, праздник в честь покровителей семьи и брака Петра и Февронии побьет рекорд по числу регистраций. На Южном Урале в этот день вступят в брак 338 пар. В прошлом году на 8 июля поженились вдвое меньше пар — 157», — замечают в пресс-службе.

Напомним, в этом году по указу Владимира Путина праздник приобрел статус официального. Но выходной на 8 июля решили не добавлять.

Праздник задуман как альтернатива европейскому Дню святого Валентина. Сколько пар обычно вступают в брак 14 февраля, пресс-служба не уточняет.

Как празднуют День семьи, любви и верности, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».