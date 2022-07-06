«Похоже, праздник в честь покровителей семьи и брака Петра и Февронии побьет рекорд по числу регистраций. На Южном Урале в этот день вступят в брак 338 пар. В прошлом году на 8 июля поженились вдвое меньше пар — 157», — замечают в пресс-службе.
Напомним, в этом году по указу Владимира Путина праздник приобрел статус официального. Но выходной на 8 июля решили не добавлять.
Праздник задуман как альтернатива европейскому Дню святого Валентина. Сколько пар обычно вступают в брак 14 февраля, пресс-служба не уточняет.
Как празднуют День семьи, любви и верности, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».