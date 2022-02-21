В Челябинске запускают киноклуб «Кино-среда»

На открытии 22 февраля будет демонстрироваться фильм Вуди Аллена

На площадке пространства Salon360 организуют киноклуб «Кино-Среда». Курирует его челябинский режиссер кино и театра Роман Прецер — весной должен выйти его короткометражный фильм по аниме «Призрак в доспехах». В киноклубе Роман будет выбирать фильмы для просмотра и выступать в роли ведущего.



Первая встреча киноклуба пройдет 22 февраля. В программе — фильм Вуди Аллена «Светская жизнь», его обсуждение, а также перформанс «Субъективность» с актерами Молодежного и Камерного театров. Артисты прочтут в формате монолога рецензии из журнала «Сеансы», для которого Роман Прецер иногда пишет.

«Смысл в том, что порой текст кинорецензий больше говорит об авторе, о его привычках, о его любви, нежели о самом произведении, ради которого рецензия и писалась. Получается, пишет про что-то, а говорит про себя. Мы нашли такие тексты, попробовали их превратить в монологи. Получилось нечто легкое, и при этом глубокое», — рассказывает Роман Прецер.

Встречи в киноклубе планируют проводить один раз в две недели (или чаще). Расписание зависит от арендаторов — в Salon360 часто проводят мероприятия, выставки и вечера.

«Пару раз мы организовывали кинопросмотры для себя. На обычном проекторе. Это заинтересовало жителей близлежащих домой, к нам многие заходят за кофе. Мы проводили опрос и поняли, что жителям формат совместного просмотра кино с режиссером и кинокритиком будет интересен. Дальше будет смотреть и решать — как часто проводить мероприятия, нужен ли тут платные ход и другие детали», — объясняет арт-директор Salon360 Ольга Павлова.

22 февраля сбор гостей в 19:00, адрес салона Лесопарковая, 7Г.

Напомним, что буквально несколько дней назад на площадки арт-галереи Salon360 работала выставка «Как ты». На её месте 24 февраля откроется экспозиция «Мнеможновсе» от художника из Екатеринбурга Артема Касимова.