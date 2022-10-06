В Челябинске закрывается выставка арт‑объектов из уличного мусора

Художник Илья Фролов открыл выставку на кухне в своей квартире

В воскресенье, 9 октября, в квартире-галерее челябинского художника Ильи Фролова — закрытие фотовыставки «Следы толпы». Прямо на кухне челябинца выставлены фото экспозиций из мусора, которые автор просто находил на улице или составлял сам.



Кроме фотографий в экспозиции есть коллажи, которые, по мнению авторов, отражают шум большого города.

Воскресенье — последний шанс увидеть выставку. Посетителям предложат самим сделать коллажи из бумажных обрезков по примеру тех, что есть в экспозиции.

Чтобы посетить закрытие, нужно написать художнику Илье Фролову в любом мессенджере или социальных сетях. Места в квартире-галерее немного, поэтому лучше записаться заранее. Билеты не продают, но принимают донаты от 100 рублей с человека.