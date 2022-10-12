В Челябинске художники откроют галереи в своих квартирах

Арт-проект «Квартиральня» начинается с 15 октября

В Челябинске стартует арт-проект «Квартиральня», организатором которого стала Галерея современного искусства Ларисы Депершмидт вместе с местными художниками. На два уик-энда (15—16 октября и 22—23 октября) челябинские авторы устроят в своих квартирах открытые выставочные пространства.

Сейчас в проекте пять площадок и девять художников. Среди них, к примеру, керамист Лариса Депершмидт, Илья Фролов, который первым в городе открыл на собственной кухне выставку, и Милана Чемоданова, которая рисует портреты на кусках обоев.

13 и 20 октября в паблике «Челябинской квартиральни» «ВКонтакте» будут проводить запись для гостей. Но некоторые локации можно посетить и отдельно. Например, кухня-галерея Ильи Фролова всегда открыта, нужно только связаться с хозяином в любом мессенджере.

Гостей в выходные будут водить по всем квартирам-галереям подряд. Художники покажут работы, подробно расскажут о них и проведут мастер-классы.



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