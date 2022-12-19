В Челябинске закрыли каток сразу после открытия

Не волнуйтесь, просто резко потеплело

В понедельник, 19 декабря, в Челябинске закрыли для посещения катки в городском саду им. Пушкина и в парке Гагарина. Из-за резкого потепления и дождя кататься по льду пока нельзя, иначе каток придется перезаливать.



По прогнозам синоптиков, температура в районе 0 градусов продержится в городе до завтра, 20 декабря. А уже 21 декабря, в среду, ожидается резкое похолодание: днем до −14, а ночью до −19 градусов.



Отметим, что каток в парке им. Гагарина открылся только в минувшие выходные: здесь устроили отличную вечеринку! Музыкальные вечера в парке запланированы на каждые зимние выходные. Каток будет работать до 22:00.

