В понедельник, 19 декабря, в Челябинске закрыли для посещения катки в городском саду им. Пушкина и в парке Гагарина. Из-за резкого потепления и дождя кататься по льду пока нельзя, иначе каток придется перезаливать.
По прогнозам синоптиков, температура в районе 0 градусов продержится в городе до завтра, 20 декабря. А уже 21 декабря, в среду, ожидается резкое похолодание: днем до −14, а ночью до −19 градусов.
Отметим, что каток в парке им. Гагарина открылся только в минувшие выходные: здесь устроили отличную вечеринку! Музыкальные вечера в парке запланированы на каждые зимние выходные. Каток будет работать до 22:00.
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