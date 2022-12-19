Премьера балета «Бесприданница» состоялась на сцене челябинского оперного театра

Спектакль приурочен ко дню рождения Александра Островского

18 декабря в челябинском Театре оперы и балета им. М. И. Глинки состоялась премьера балета «Бесприданница» по мотивам одноименной пьесы Александра Островского. Челябинский театр первым в мире рассказал пьесу языком танца, а зрители смогли насладиться настоящим театральным действом посредством хореографии, передает журналист ИА «Первое областное».

Идея создания балета принадлежит легендарному режиссеру и сценаристу, создателю жанра фильма-балета Александру Белинскому. Либретто «Бесприданницы» он когда-то подарил своей ученице Марии Большаковой со словами: «Я надеюсь, у тебя когда-нибудь это получится». Именно она и поставила спектакль на сцене Челябинского театра оперы и балета.

Музыку для балета написал композитор из Санкт-Петербурга Владимир Баскин, включив в нее ноктюрн «Разлука» и романс «Не искушай меня без нужды» Михаила Глинки.

Для того чтобы зрители смогли окунуться в эпоху второй половины XIX века, художник-постановщик, лауреат премии «Золотая маска» Алексей Вотяков и художник по свету Нарек Туманян создали интересные визуальные решения. Перенестись на пару веков назад помогают и костюмы.

Премьеру балета посетили губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой, основателем Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ириной Текслер.

«Мы очень рады, что в оперном театре состоялась эта премьера. Надо отметить, что это давняя мечта Владимира Досаева — директора театра, он очень давно хотел поставить „Бесприданницу“. В этом году его поддержало министерство культуры и правительство Челябинской области, губернатор. Я уверена, что многим эта пьеса знакома. Кто-то, я уверена, читал книгу, кто-то смотрел фильм „Жестокий романс“, который был снят по мотивам пьесы. И, мне кажется, каждый понимает, о чем идет речь, потому что это такая женская драма»,— поделилась впечатлениями Ирина Текслер.

Напомним, спектакль приурочен к 200-летию со дня рождения Александра Островского.