Гастробар «Класс коррекции», созданный шеф-поваром Евгением Дизендорфом на улице Цвиллинга летом 2021 года, закрылся и переезжает в дом № 70 по улице Карла Маркса.
В авторское заведение с ламповой атмосферой школьного класса, в которой шеф стоит за барной стойкой, сам готовит, поддерживает живую беседу, набивалось по вечерам столько народу, что владельцы решили найти локацию попросторнее. И нашли: бар переезжает на место лаунж-бара Nargile на Карла Маркса, 70, где площадь в два раза больше.
Сейчас в заведении идет ремонт и, судя по снимкам в соцсетях, его делает команда «Класса коррекции» своими руками. Как сообщил Первому областному информационному агентству Евгений Дизендорф, гастробар сохранит ностальжи-концепцию и креативный подход к кухне.
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