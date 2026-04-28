В Челябинске волонтеры очистят дом конца XIX века

Также горожане подготовят здание к ремонту кирпичной кладки

Волонтеры проведут первомайский субботник в особняке XIX века, известном как дом купца Беляевского. Они подготовят здание на улице Труда к ремонту интерьеров и началу противоаварийных работ на фасадах, рассказали в сообществе «Том Сойер Фест».

Горожане — с опытом работы с культурным наследием и без — наведут порядок в гостиной на втором этаже, подготовят мастерскую и пристрой к ремонту кирпичной кладки, проведут инвентаризацию найденных артефактов, уличной мебели и строительных материалов, а также очистят дворик от скопившегося мусора.

Для участия в субботнике набирают команду из 15 человек. Организаторы подчеркивают, что специальные навыки не требуются — все покажут и всему научат на месте. Только вот одеться добровольцев попросили в одежду и обувь, которые не жалко испачкать.

Напомним, за домом Беляевского планируют создать новое общественное пространство со скамейками, столиками и подсветкой. А в самом здании стартует новый этап реставрации: здесь уложат деревянный пол.