На Международном театральном фестивале «Камерата», который идет в Челябинске с 10 по 15 октября, есть две оригинальные постановки. Одна из них — сегодня, 12 октября, вторая — в воскресенье, 15 октября, но на вторую и вовсе не продавали ни одного билета.
«Счастливая Шарлотта», которую сыграют сегодня на площадке клуба-бара Baccara, поставлена специально для ресторана. Это история гувернантки Шарлотты из чеховского «Вишневого сада», дописанная драматургом Ириной Васьковской (режиссер — Радион Букаев, который поставил в нижнем фойе Челябинского Молодежного театра «Человека в закрытой комнате»).
В этой допридуманной истории Шарлотта отправляется в путешествие, и вся ее жизнь превращается в аттракцион, о чем она и рассказывает посетителям бара, попутно показывая фокусы. Это моноспектакль на одну актрису, и зрители могут спокойно выпивать и закусывать прямо во время спектакля. Сегодня вечером в клубе Baccara состоится два спектакля, и осталось считаное количество билетов.
Что касается второго спектакля — это самое закрытое событие «Камераты», на которое не открывали продажу билетов. Речь идет о постановке «Смит и Вессон» Омского театра драмы, которая состоится на малой сцене Челябинского театра драмы имени Н. Орлова в специально сконструированной капсуле. В эту капсулу кроме двух актеров помещается всего 35 человек: жюри фестиваля и друзья театра.
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