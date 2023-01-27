В Челябинске состоится премьера документального фильма о киберспорте «Мишки на сервере»

Показ пройдет в рамках Дня киберспорта 30 января

В КРК «Мегаполис» 30 января состоится День киберспорта — соревнования любителей компьютерных игр. В рамках дня назначена и премьера уникального документального проекта «Мишки на сервере».



Режиссер Кирилл Алехин снял многосерийный документальный фильм о том, как Россия влюбилась в видеоигры. Пять серий проекта показывают историю киберспорта в России: геймеры и культовые игры, игровые клубы в сельских библиотеках и огромные цифровые залы в столицах, личные победы и командные выступления.

При этом проект «Мишки на сервере» рассказывает не только о чемпионах и лучших игровых матчах. Фильм отвечает на важные вопросы, делая киберспорт близким и понятным даже тем, кто по отношению к компьютерным шутерам настроен скептически. Как видеоигры стали полноценным видом спорта? Есть ли у отечественного киберспорта особенности и характер? Почему игры сегодня — карьерный и социальный лифт? В кадре на эти темы говорят легенды геймерского сообщества, эксперты и менеджеры ведущих клубов.

«Десять городов и более двадцати героев. Так масштабно, дотошно и при этом тепло про наш киберспорт еще не снимали. „Мишки на сервере“ — личная история. Мы тоже прогуливали школу в клубах, бились за ММR, давно и искренне любим игры… И нашли для фильма таких же влюбленных и горящих киберспортом героев», — рассказывает Кирилл Алехин.

Презентация фильма «Мишки на сервере» и творческая встреча с режиссером Кириллом Алехиным состоится 30 января в КРК «Мегаполис» в 18:00. Чтобы попасть на показ, нужно зарегистрироваться.

Кроме того, челябинцы могут стать участниками первого Кубка ОТВ по киберспорту. Для соревнований будет запущено 11 популярных игр, а победители получат денежные призы. Организатором турнира выступает игровой клуб CyberERA. А поддерживают проект девелопер «Весна» и компания «Ростелеком».

Возрастные ограничения мероприятия 16+.