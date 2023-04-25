Стали известны участники Ural Music Night 2023

В шорт-листе: рок, джаз, классика, хип‑хоп и электроника

Ежегодно в Екатеринбурге проходит один из крупнейших музыкальных фестивалей на Урале — Ural Music Night. За одну июньскую ночь в центре города проходят десятки концертов со свободным входом. Ночью с 23 на 24 июня на разных площадках города будет играть больше сотни музыкантов со всей России.



Шорт-лист участников объявили в середине апреля. В нем: джаз-бэнды, рок-группы, рэперы, симфонические оркестры, поп-певцы и диджеи. И это не полный список. До 16 марта лайн-ап фестиваля будет пополняться новыми исполнителями. Хедлайнеров Ночи музыки пока держат в секрете.

Среди уже объявленных артистов: Группа Сова и KICKIN’ JASS ORCHESTRA из Екатеринбурга, московский поп-эскпериментальщик Лолита Кокс, питерский фолк-джаз-коллектив Settlers.

В этом году UMN проходит в ночь с 23 на 24 июня. Кроме музыкантов для участия пригласили танцоров и дизайнеров одежды: помимо концертов в центре города, устроят модный показ местных дизайнеров и танцевальные перформансы. Список модельеров и хореографических коллективов появится позже.

Полный список участников будущего фестиваля — в паблике Ural Musi Night в «ВКонтакте» и на их сайте.